ВСУ контратакуют: на каких направлениях россиянам стало труднее пробиваться

С началом весны наступательные операции российской армии в Украине ослабли, интенсивность атак и темпы продвижения заметно снизились. Украинские войска наоборот активизировались и провели серию контрвыпадов и отразили небольшую часть утраченных территорий. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет BBC.

ВСУ получается контратаковать на тяжелых направлениях

В большинстве направлений продвижение российских войск по сравнению с осенне-зимней кампанией оказалось крайне незначительным.

В ходе серии контратак украинским войскам удалось немного оттеснить наступающие на Покровск российские подразделения и восстановить свои позиции.

Обращает на себя внимание география контрударов ВСУ — как по флангам к западу (в районе Котлиного, Удачного, Новосергеевки, Успеновки) и к востоку (в районе Воздвиженки и Водяного два) от города, так и к югу — в районе сел Даченское и поселка Шевченково.

Еще один контрудар украинские войска нанесли по Торецку. Город, который, казалось, был полностью под контролем российской армии, снова стал ареной боев — сообщают о прорыве украинских подразделений и перестрелках почти в центре Торецкая.

"Под Покровским все крайне сложно, выбивают логистику, нет людей, — пишет российский военный блогер "БЧ 3", занимающийся поставкой российских подразделений на передовой.

"Под Часовым Яром немного идем вперед, но там картина та же — выбивают логистику, нет людей. По Торецку — городские бои, ВСУ контратакуют. Продолжаем вешать лапшу начальству на всех уровнях", — признает российский военкор.

"А почему нет людей? Почему нижнее небо за противником и преимущество имеет устойчивую тенденцию увеличиваться? У них в небе 24/7 крыла, Бабы-Яги, ретрансляторы, позволяющие камикадзе лететь на 20 км. У нас все скромнее, в целом. Преимущество в FPV раньше было 1 до 6, теперь еще больше. русский блогер.

Отмечается, что после многомесячного непрерывного наступления российские подразделения могли вымотаться и теперь нуждаются в отдыхе, переформировании и перегруппировке.

Возможно, имеют и климатические условия — с приходом весны дороги становятся хуже, а погода способствует полетам дронов, чем украинцы пользуются.

Свою роль могло сыграть и назначение в конце января командующего Сухопутными войсками ВСУ генерала Михаила Драпатого главой оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", воюющей в Донецкой области.

С его приходом украинские войска стали все чаще отходить от тактики пассивной обороны, наносить ответные удары и создавать встречные угрозы.

На Покровском направлении — не контрнаступление, а "ограниченные контратаки на тактическом уровне", — объясняет украинский военный журналист Богдан Мирошников.

"Враг на большинстве участков все равно пытается проводить наступательные действия. Более того, они [россияне] пытаются накапливаться и перегруппироваться, чтобы отвечать на наши контратаки. Но общий смысл понятен — враг был сильно измотан за 1,5 года непрерывного наступления. Сейчас мы этим только начинаем пользоваться", — объясняет журналист.

Общую оценку изменения ситуации на фронте дал украинский военный и блогер Александр Карпюк.

"Первая и важнейшая причина – это обескровливание российских подразделений за эту зиму. По мнению Путина, мы должны были упасть как минимум на территории всей Донецкой области. Но Покровск до сих пор стоит".

Он указывает, что украинцы пережили очень сложную зиму с дефицитом дронов, сорванной мобилизацией и демотивированными новыми бригадами.

Зима, по его словам, была очень снисходительна для россиян, туманы не давали работать крыльям и обнаруживать места скоплений, но к концу зимы ударили морозы и все изменилось.

Кроме того, на донецкое направление перебросили ряд подразделений сил беспилотных операций, усиливших сложные направления.

Третья причина изменения ситуации, по его мнению, опыт новых бригад, набравшихся опыта и начавших расти.

"Это еще не контрнаступление, но мы с глухой обороны переходим к активной обороне, линия уже не сыпется так быстро, а это значит, что появилось время на то, чтобы строить фортификации", — резюмирует Карпюк.