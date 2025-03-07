ВСУ контратакуют: на каких направлениях россиянам стало труднее пробиваться

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Недилько Ксения
С началом весны наступательные операции российской армии в Украине ослабли, интенсивность атак и темпы продвижения заметно снизились. Украинские войска наоборот активизировались и провели серию контрвыпадов и отразили небольшую часть утраченных территорий. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет BBC.
ВСУ получается контратаковать на тяжелых направлениях
В большинстве направлений продвижение российских войск по сравнению с осенне-зимней кампанией оказалось крайне незначительным.
В ходе серии контратак украинским войскам удалось немного оттеснить наступающие на Покровск российские подразделения и восстановить свои позиции.
Обращает на себя внимание география контрударов ВСУ — как по флангам к западу (в районе Котлиного, Удачного, Новосергеевки, Успеновки) и к востоку (в районе Воздвиженки и Водяного два) от города, так и к югу — в районе сел Даченское и поселка Шевченково.
Еще один контрудар украинские войска нанесли по Торецку. Город, который, казалось, был полностью под контролем российской армии, снова стал ареной боев — сообщают о прорыве украинских подразделений и перестрелках почти в центре Торецкая.
Отмечается, что после многомесячного непрерывного наступления российские подразделения могли вымотаться и теперь нуждаются в отдыхе, переформировании и перегруппировке.
Возможно, имеют и климатические условия — с приходом весны дороги становятся хуже, а погода способствует полетам дронов, чем украинцы пользуются.
Свою роль могло сыграть и назначение в конце января командующего Сухопутными войсками ВСУ генерала Михаила Драпатого главой оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", воюющей в Донецкой области.
С его приходом украинские войска стали все чаще отходить от тактики пассивной обороны, наносить ответные удары и создавать встречные угрозы.
На Покровском направлении — не контрнаступление, а "ограниченные контратаки на тактическом уровне", — объясняет украинский военный журналист Богдан Мирошников.
Общую оценку изменения ситуации на фронте дал украинский военный и блогер Александр Карпюк.
Он указывает, что украинцы пережили очень сложную зиму с дефицитом дронов, сорванной мобилизацией и демотивированными новыми бригадами.
Зима, по его словам, была очень снисходительна для россиян, туманы не давали работать крыльям и обнаруживать места скоплений, но к концу зимы ударили морозы и все изменилось.
Кроме того, на донецкое направление перебросили ряд подразделений сил беспилотных операций, усиливших сложные направления.
Третья причина изменения ситуации, по его мнению, опыт новых бригад, набравшихся опыта и начавших расти.
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