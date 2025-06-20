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ВСУ контратакует на Сумщине: что происходит на приграничье

Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области

сегодня, 07:30
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Недилько Ксения

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 18 июня, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно отбили позиции к югу от Андреевки (к северу от города Сумы). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW).

ВСУ контратакует на Сумщине: что происходит на приграничье

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Российские военкоры утверждали, что оккупанты атаковали к северу от города Сумы вблизи Кондратовки и Алексеевки и к северо-востоку от города Сумы вблизи Новониколаевки, Варачино, Яблоновки и Юнаковки. Военкоры также утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Юнаковки.

ВСУ контратакует на Сумщине: что происходит на приграничье - фото 2

Представитель Пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что российские войска продолжают совершать атаки с высокой потерей личного состава и активно использовать мотоциклы и вездеходы (квадроциклы) на севере Сумской области.

Военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает, что на Сумщине продолжаются бои за Юнаковку.

"И хотя враг был приторможен на определенных участках, он все равно продолжает нон-стопом штурмовать и продвигаться.

Да, темпы небольшие, но кажется, что оккупант на Сумщине еще не вышел на плато собственных возможностей. Они постоянно подбрасывают резервы, сохраняя устойчивую интенсивность штурмов", – отметил Мирошников.

По его словам, со стороны сил обороны сильно возросла управляемость, но это было сделано поздно.

"И теперь, чтобы остановить там врага полностью и заставить его застрять, может уйти несколько месяцев. И заплатим мы за это очень дорого.

Поэтому сейчас позитива ни одного нет. Как найти позитив в собственных оперативно-тактических ошибках? " – добавляет военкор.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что министерство обороны РФ заявило об оккупации двух населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях.



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