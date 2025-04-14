Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Вооруженные силы Украины концентрируют свои силы в Покровском направлении для удержания позиций. Об этом в эфире пропагандистского телеканала "Россия-24" сообщил глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин.
Стела Горловка. Фото из российских источников
Пушилин также сообщил, что ВСУ пока остаются близко к Горловке.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россию сегодня ночью атаковали неизвестные беспилотники. РосСМИ не сообщали о взрывах или попадании, однако вражеское Минобороны РФ сообщило, что в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО "перехвачено и уничтожено" 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 33 БпЛА – над территорией Брянской области, десять БпЛА – над территорией , два БПЛА – над территорией Калужской области, один БПЛА – над территорией Белгородской области.
Новости