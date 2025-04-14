logo

BTC/USD

84636.80

ETH/USD

1661.93

LTC/USD

77.84

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

47.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ концентрируются на Покровском направлении и близко к Горловке – главарь «ДНР» Пушилин
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ концентрируются на Покровском направлении и близко к Горловке – главарь «ДНР» Пушилин

Главарь «ДНР» Пушилин выразил опасение за Горловку

сегодня, 09:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Вооруженные силы Украины концентрируют свои силы в Покровском направлении для удержания позиций. Об этом в эфире пропагандистского телеканала "Россия-24" сообщил глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин.

ВСУ концентрируются на Покровском направлении и близко к Горловке – главарь «ДНР» Пушилин

Стела Горловка. Фото из российских источников

"Российская Федерация продолжает отодвигать линию фронта в разных направлениях с разной интенсивностью. Но, например, если мы берем красноармейское (покровское – ред.) направление, то мы фиксируем там концентрацию в резервах стороны противника. Противник пытается как можно дольше удержать продвижение наших подразделений", — сказал Пушилин.

Пушилин также сообщил, что ВСУ пока остаются близко к Горловке.     

"ВСУ пока остаются близко к Горловке и еще достают в город беспилотниками", – заявил глава так называемой "ДНР".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россию сегодня ночью атаковали неизвестные беспилотники. РосСМИ не сообщали о взрывах или попадании, однако вражеское Минобороны РФ сообщило, что в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО "перехвачено и уничтожено" 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 33 БпЛА – над территорией Брянской области, десять БпЛА – над территорией , два БПЛА – над территорией Калужской области, один БПЛА – над территорией Белгородской области.                                                                                                                                                                                                                                                                            



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости