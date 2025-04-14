Вооруженные силы Украины концентрируют свои силы в Покровском направлении для удержания позиций. Об этом в эфире пропагандистского телеканала "Россия-24" сообщил глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин.

Стела Горловка. Фото из российских источников

"Российская Федерация продолжает отодвигать линию фронта в разных направлениях с разной интенсивностью. Но, например, если мы берем красноармейское (покровское – ред.) направление, то мы фиксируем там концентрацию в резервах стороны противника. Противник пытается как можно дольше удержать продвижение наших подразделений", — сказал Пушилин.

Пушилин также сообщил, что ВСУ пока остаются близко к Горловке.

"ВСУ пока остаются близко к Горловке и еще достают в город беспилотниками", – заявил глава так называемой "ДНР".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россию сегодня ночью атаковали неизвестные беспилотники. РосСМИ не сообщали о взрывах или попадании, однако вражеское Минобороны РФ сообщило, что в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО "перехвачено и уничтожено" 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 33 БпЛА – над территорией Брянской области, десять БпЛА – над территорией , два БПЛА – над территорией Калужской области, один БПЛА – над территорией Белгородской области.