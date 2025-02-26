ВСУ категорически нельзя идти в контрнаступление: эксречник Генштаба назвал весомую причину

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев выразил решительное несогласие с идеей проведения контрнаступательных операций украинскими войсками. Он считает, что такие действия лишь приведут к значительным потерям, тогда как важнейшей задачей является сохранение армии. Об этом он сообщил в интервью Oboz.ua.

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Отвечая на вопрос о необходимости активизации действий на поле боя в условиях переговоров, Селезнев категорически отрицал такую стратегию.

"Я против такого подхода. Мы уже проходили подобный путь под большим давлением наших западных партнеров, когда летом 2023 года начали контрнаступление. Это привело к значительным потерям при очень ограниченных территориальных достижениях, в частности, на юге Запорожской области", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что самый ценный ресурс Украины сегодня – это ее армия, которую необходимо сохранить, в частности, из-за стратегий обороны.

"Контрнаступления и атаки — это огромные потери. Нам нужно сохранить то, что у нас есть. Если мы ослабим нашу армию, мы потеряем ключевой аргумент, который имеет вес как на поле боя, так и в международных переговорах с Россией, США и европейскими партнерами", — пояснил он.

Селезнев также подчеркнул, что не стоит создавать иллюзий для международных партнеров, таких как Дональд Трамп или европейские лидеры:

"Война — это сугубо рациональное дело. Если есть украинский воин с оружием — есть Украина. Если потеряем его, некому будет защищать страну".

Портал "Комментарии" писал, что, по информации мониторингового ресурса DeepState между Силами обороны и российскими оккупантами, произошло крупное встречное сражение на Покровском направлении. Для украинских военных он был успешен. При этом мониторинговый проект подчеркивает, что бой произошел у села Песчаное.