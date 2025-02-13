Украинские и российские силы недавно продвинулись в Курской области. Российские военкоры утверждали, что бои продолжались северо-западнее Суджи у Никольского; восточнее Суджи возле Русской Конопельки; и юго-восточнее Суджи у Черкасской Конопельки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Российские военкоры утверждали, что оккупанты отбили пять украинских атак вблизи Куриловки (южнее Суджи). 12 февраля действующая в Курской области украинская бригада опубликовала кадры, на которых видно, как бригада отражает взводный российский механизированный штурм в неопределенном районе Курской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 февраля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись северо-западнее и северо-восточнее Фанасеевки (юго-восточнее Суджи) во время механизированного штурма взвода в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 февраля, показывают, что российские войска продвинулись к западному Свердликовому (к западу от Суджи) на западном (правом) берегу реки Локня.

Также пропагандисты утверждали, что российские войска продвинулись вдоль западного края украинского выступления в Курской области западнее Суджи вблизи Николаева-Дарьино, Нижнего Клина и Свердликова и северо-западнее Суджи близ Александрии и Викторовки.

Командир украинского взвода, действующий в Курской области, заявил, что северокорейские войска недавно начали атаковать группами по 15-20 человек вместо больших групп по 50 человек, но продолжают нести значительные потери.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сообщения Минобороны РФ, якобы ВСУ убили всех мужчин в селе Николаево-Дарьино, распространяет российский пропагандист Соловьев в своем Telegram-канале.