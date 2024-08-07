Российские военные пропагандисты бьют тревогу: ВСУ продвинулись вглубь Курской области, заняв несколько населенных пунктов. Эксперты спорят о целях этой операции: отвлекающий маневр, пиар-кампания или попытка вернуть оккупированные территории? Об этом пишет BILD.

Эксперты спорят о целях наступления ВСУ в Курской области

По данным близкого к Минобороны РФ канала "Рыбарь", украинские формирования закрепились в приграничной зоне, несмотря на сопротивление российских войск. ВСУ заняли три населенных пункта и продвигаются к западному пригороду Суджи.

На подконтрольной ВСУ территории Курской области находится до 400 украинских военных, и командование продолжает перебрасывать резервы. По оценкам "Рыбаря", наступление может продолжаться еще несколько дней.

Шеф-корреспондент Wall Street Journal Ярослав Трофимов назвал это "крупнейшим приграничным наступлением [ВСУ] с начала войны". Он считает, что дальнейшее развитие событий покажет, является ли это просто пограничной стычкой или попыткой занять значительную территорию России для обмена на оккупированные украинские земли.

Другие военные обозреватели настроены скептически. Они считают, что это может быть отвлекающим маневром со стороны Украины, которая уже несколько месяцев отступает на отдельных участках фронта.

Близкий к правительству украинский военный эксперт заявил BILD, что курское наступление — всего лишь пиар-кампания украинской армии.

Ранее “Комментарии” писали, что заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что у украинских войск нет никаких средств для захвата Курской атомной электростанции. В частности, об этом он заявил в эфире телеканала "Соловьев Live".