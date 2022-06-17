ВСУ готовятся вернуть два ключевые города в битве за Донбасс, - ISW

Украинская армия снова усилила контрнаступательную операцию на запад и северо-запад от Изюма. Главная задача ВСУ – лишить оккупантов наземных путей снабжения, которые российская армия задействует для того, чтобы поддерживать те войска, которые стоят в районе Изюма и Лимана. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Аналитики допускают, что в то время, как ВСУ усиливают наступательные операции в Херсонской области российские войска могут пойти на провокации, когда будут пытаться организовать обстрел мирных территорий под украинскими флагами, чтобы потом обвинить в этом украинскую армию. Аналитики допускают, что такое могло уже произойти в Чернобаевке, где в результате взрыва погибли мирные граждане. Отмечается, что россияне могут устраивать атаки под фальшивым флагом возле Херсона, чтобы помешать поддержке населения украинских контрнаступальных операций.

Аналитики ISW при этом обращают внимание на слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что россияне одновременно атакуют на девяти направлениях.

Кроме того, в отчете отмечается заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов об изменении тактики россиян: они теперь используют небольшие штурмовые группы вместо полноценных батальонно-тактических групп.

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