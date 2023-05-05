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ВСУ готовятся к контрнаступлению: у военных теперь есть дополнительные «глаза»

У украинских защитников 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады появились два дополнительных БПЛА

сегодня, 17:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Волонтеры снарядили украинских военных дополнительными "глазами". Речь идет о беспилотниках, в которых постоянно нуждаются наши бойцы. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook сообщил предприниматель и волонтер Юрий Голик, регулярно оснащающий военных дронами и другим снаряжением.

ВСУ готовятся к контрнаступлению: у военных теперь есть дополнительные «глаза»

Помощь армии перед контрнаступлением

Вместе со спортсменом Сергеем Стаховским они передали два БПЛА Mavic3 бойцам 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады.


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"С ними на Донбассе украинским десантникам удобнее насыпать российским оккупантам", — прокомментировал Юрий Голик.

Еще два дрона аналогичной модели волонтеры направили к пограничникам из бригады "Стальная граница". По словам Голыка, в настоящее время военные этого подразделения усиленно готовятся к контрнаступлению.

Напомним, ранее Юрий Голик вместе с военнослужащим Александром Карпюком рассказали, как сделать из волонтерства систему полезную для армии.

ВСУ готовятся к контрнаступлению: у военных теперь есть дополнительные «глаза» - фото 2



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Источник: https://www.facebook.com/y.golyk/posts/pfbid02KPufpg52hvCma8s99tnZWTGN2SwaN7VNZ15sCJemyb1K1EqbnE3auKXm9oMyBoUPl
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