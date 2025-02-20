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ВСУ готовят новое наступление на Брянскую область: что известно

Украинские военные могут пойти в наступление на Брянщину

сегодня, 09:30
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Недилько Ксения

Российские СМИ сообщают, что якобы ВСУ готовят масштабное наступление на Брянскую область.

ВСУ готовят новое наступление на Брянскую область: что известно

Карта Брянской области

Отмечается, что было замечено скопление более 200 единиц техники и 5000 тысяч военных в 50 км от границы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера российский диктатор Владимир Путин заявил, что ему час назад доложили о пересечении бойцами ВС РФ границы с Украиной в Курской области. ВС РФ наступают по всей линии боевого столкновения, сообщил Путин.

"Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад — сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника", — сказал Путин.

Однако позже руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что предпринята попытка мероприятия российской ДРГ на территорию Украины.

"ДРГ уничтожена. Группировки войск РФ, способных осуществлять широкомасштабное наступление на территорию Украины, пока там нет.

Попытки мероприятия российских ДРГ происходят часто, но Силы обороны ДРГ уничтожают.

Информация Путина о широкомасштабном наступлении россиян – ложь", – заявил Коваленко.



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