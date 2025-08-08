Во время разговора с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским журналистка затронула тему Курской операции, после чего спросила, видит ли он потенциал для нового, столь же решительного наступательного действия. Генерал ответил с улыбкой, заметив: "Почему дерзкой?" и подтвердил, что планы на будущее действительно есть.

Фото: 24 Канал

По словам Сырского, Украина не может добиться победы, находясь исключительно в обороне. Только наступательные действия способны изменить ход войны.

Относительно завершения войны главнокомандующий подчеркнул, что для достижения мира Украина должна нанести врагу такие потери, которые заставили бы его идти на переговоры не с позиции силы, а на условиях, приемлемых именно для Украины.

"В обороне нельзя добиться победы" — Сырский дал понять, что у Украины не только обороняется, но и есть четкие планы для дальнейших наступательных операций.

Одна из самых ярких таких операций – наступление ВСУ в Курской области РФ, которое началось 6 августа 2024 года. Это был беспрецедентный случай в истории: безъядерная страна заняла часть территории ядерного государства. На пике сделки под украинским контролем оказалось до 1300 квадратных километров российской территории.

В зоне ответственности оперативной группировки ВСУ "Курск" российские войска понесли катастрофические потери:

· более 77 тысяч убитых и раненых (в том числе около 4 тысяч граждан Северной Кореи);

· более 7200 единиц техники были уничтожены или повреждены.

Ранее генерал Сырский объяснял, что летом 2024 ситуация для Украины была критической. РФ активизировала наступательные действия, усилила присутствие на фронте и значительно увеличила производство дронов. В таких условиях украинские воины, вынужденные временно отступать, должны были сделать "нечто экстраординарное". Следовательно, и было принято решение о контрнаступлении на Курщине — как неожиданный и асимметричный ход в ответ на действия противника.

