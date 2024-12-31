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ВСУ эффектно поздравили врага с Новым годом: такого в РФ не ожидали

Силы обороны провели ряд эффективных ударов по важным объектам в РФ и оккупированному Крыму

сегодня, 11:34 comments1537
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Ткачик Олеся

Война продолжается, и не стоит ожидать прекращения массированных обстрелов со стороны России, об этом в эфире Freedom заявил военный эксперт, руководитель проектов безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

ВСУ эффектно поздравили врага с Новым годом: такого в РФ не ожидали

Победа Украины

“Не стоит особо рассчитывать на то, что затишье (отсутствие массированных российских атак ракетами и дронами в последние дни, – ред.) может перейти в “рождественское перемирие”. Враг продолжает атаковать. Британские коллеги недавно выступили с анализом, в котором предположили, что россияне несколько сменили тактику. Их удары стали более массированными, но более редкими. Это имеет свое объяснение. Более массированной атакой можно попытаться пробить противовоздушную оборону в тех случаях, когда она при более однотипных и менее массовых ударах врага срабатывает”, — подчеркнул Лакийчук .

По словам эксперта, этой ночью россияне получили серьезные удары. Эксперт пояснил, что базирующаяся в Севастополе 810-я бригада морской пехоты ВС РФ получила "прилеты". В Курской области, близ Льгова, где размещаются штабы противника, также были удары во время наступательной операции. Кроме того, был поражен топливно-энергетический комплекс.

А еще, говорит Лакийчук, взрывы раздавались в оккупированном Севастополе и Смоленской области. Рядом с базой 810-й бригады в Севастополе расположен нефтеналивной терминал "Югторсан". По предварительной информации, именно он стал целью ударов украинских морских и воздушных дронов, рассказал Лакийчук.

Эксперт подчеркнул, что это является свидетельством того, что Украина продолжает активно противодействовать российской агрессии, нанося ответные удары по ключевым объектам врага.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ракетный удар ВСУ по Льгову Курской области 30 декабря был нанесен высокоточными крылатыми ракетами Storm Shadow.




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Источник: https://uatv.ua/uk/zatyshshya-ne-bude-povitryanu-ataku-rf-na-ukrayinu-prokomentuvav-ekspert/
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