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ВСУ эффектно поставили Путина на место: о чем идет речь

ВСУ и дальше ведут операцию в Курской области, в которую приезжал Путин

21 мая 2025, 16:49 comments1220
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Ткачик Олеся

Украинские военные продолжают выполнять боевые задачи на территории Курской области России, где не только сдерживают мощную вражескую группировку, но и на отдельных направлениях переходят в контрнаступление, заявил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

ВСУ эффектно поставили Путина на место: о чем идет речь

Владимир Путин

По его словам, российские войска сосредоточили значительные силы в приграничных районах Курской области, в частности, привлекли элитные подразделения, оказывающие мощное давление на украинские позиции. В то же время, несмотря на упорные бои, украинские защитники продолжают успешно держать оборону.

"В Белгородской области, которая не так громкая, как Курская операция, но, поверьте, там идут очень тяжелые бои. И то, что сегодня демонстрируют украинские воины, войдет в историю мировых войн. Это будут изучать как военное искусство”, — подчеркнул Братчук.

Опубликованные 19 мая геолокационные видео свидетельствуют о продвижении сил обороны Украины в районе южной окраины российского поселка Теткино.

По словам спикера УГА, украинские подразделения продолжают удерживать позиции на территории Курской области, в то же время срывать планы российской армии и создавать буферные зоны, которые ослабляют наступательные способности врага.

Братчук говорит, что Силы обороны эффективно сдерживают противника прямо на его территории. Планов, которые ставит перед собой российское командование, реализовать пока не удается — и, надеюсь, не удастся в дальнейшем, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин приехал в "освободившуюся" Курскую область. Там он рассказал о том, что военные ВСУ являются "идиотами", потому что они якобы уничтожают памятники времен Второй мировой войны.




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Источник: https://uatv.ua/uk/u-syl-oborony-ukrayiny-ye-uspihy-na-kurskomu-napryamku-detali-vid-bratchuka/
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