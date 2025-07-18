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ВСУ достигли существенного прогресса возле стратегического города: важные детали

Украинские силы добились успеха на ключевом направлении фронта в Донецкой области.

18 июля 2025, 08:00
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Клименко Елена

Украинские войска достигли локального успеха вблизи стратегического города Покровск Донецкой области. Как сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 16 июля, подразделения ВСУ продвинулись к юго-востоку от населенного пункта Новоэкономическое, расположенного к востоку от Покровска.

ВСУ достигли существенного прогресса возле стратегического города: важные детали

Фото: из открытых источников

Американские аналитики использовали геолокационные видео, подтверждающие факт продвижения украинских войск на одном из самых напряженных участков фронта.

Параллельно пророссийские источники заявляют о продвижении оккупантов в районах населенных пунктов Удачное, Чунишино и близ Зверевого. Однако ISW отмечает, что нет независимого подтверждения этих утверждений.

Со своей стороны украинский аналитический проект DeepState также зафиксировал изменения на карте фронта. Аналитики сообщают об активных боевых действиях в районе села Песчаное, расположенном рядом со Зверевым. Это подтверждает, что направление остается очень динамичным и объектом особенного внимания с обеих сторон.

По словам военного эксперта Сергея Грабского, ситуация на Донбассе остается крайне сложной. Он отметил, что российские силы давят в направлении Покровска и Мирнограда, пытаясь избежать больших потерь, подобных тем, которые они понесли в боях за Бахмут и Авдеевку.

Тем временем CNN сообщает, что Россия готовится к масштабному летнему наступлению, возможному уже в ближайшие дни. По данным украинских источников, у линии фронта сосредоточено более 160 тысяч военнослужащих РФ.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп на днях сделал резонансное заявление о предстоящих поставках вооружения для Украины, однако пока остается неопределенным и объем и конкретный перечень оружия, утверждает главный редактор Defense Express Олег Катков.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-17-2025
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