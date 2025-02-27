На линии фронта далеко не все фортификационные сооружения пригодны для ведения боевых действий, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

На фронте остаются некачественные фортификации. Фото из открытых источников

"Вопрос не просто в сданных в эксплуатацию фортификационных сооружениях. Многих тревожит только то, чтобы они выглядели мощно на фотографиях. Немногие оценивают целесообразность постройки таких сооружений в том или ином городе. На Покровском направлении случались ситуации, что фортификации вроде бы и есть, а держать их через рельеф почти невозможно и невыгодно, потому что подрядчики или ответственные лица просто иногда некомпетентны в том, где и как такие оборонные линии нужно размещать", — рассказал военный "Алекс".

Он отметил необходимость включения в состав комиссий, принимающих фортификации, сержантского или младшего офицерского состава ВСУ, которые на собственном опыте знают, как и откуда лучше вести штурм или оборону.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что абсолютное большинство граждан Украины (86,5%) против снижения возраста мобилизации, говорится в опросе Socis за февраль 2025 года. Согласно опросу, 80% украинцев негативно относятся к деятельности ТЦК. 16,2% опросах отметили, что мобилизация нужна для победы над Россией, а потому действия ТЦК в целом оправданы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что администрация главы Белого дома будет самостоятельно отбирать медиа для президентского журналистского пула, информирующего общественность о повседневной деятельности президента США. "Поскольку президенты часто проводят мероприятия в небольших помещениях, таких как Овальный кабинет, формат пула гарантирует, что общественность получит точные комментарии и информацию о действиях президента. Репортеры пула, которые являются свидетелями событий, распространяют свои репортажи сотням других освещающих его новостных агентств", — объясняет The New York Times.

