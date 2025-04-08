ВСУ до сих пор используют советские самолеты на фронте: названная причина

Украина уже получила западные истребители F-16 и Mirage 2000, но самолеты пока не используются на линии фронта. Об этом заявил военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире Радио NV.

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"Самолет, наносящий удар на передовой, всегда подвергается значительной опасности. Нельзя недооценивать угрозу со стороны российской ПВО и вражеских истребителей. Когда самолеты совершают удары, они часто оказываются под атакой ракет, таких как Р-77 с российских истребителей, которые могут сбивать даже Миг-29. в он.

Нарожный также отметил, что Украина будет использовать советскую авиацию, пока она еще может выполнять задачи, а в будущем пилоты перейдут на западные, современные истребители.

"Нам уже подтвердили, что в ближайшее время мы получим дополнительные F-16 и будем использовать их на регулярной основе", — добавил эксперт.

Не так давно генерал Кристофер Каволи, командующий Европейским командованием Вооруженных сил США, заявил, что Украина в ближайшее время получит еще несколько истребителей F-16, и что украинские пилоты продолжают обучение на этих самолетах.

Кроме того, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил, что Украина может получить дополнительные самолеты Mirage 2000 через использующие их страны.

Портал "Комментарии" писал, что гендиректору российской авиастроительной корпорации выдвинули подозрение в пособничестве агрессии против Украины. Он организовал поставки модернизированных военных самолетов для Минобороны РФ, зная, что они будут использоваться в войне. Это очередное доказательство вовлечения российского военно-промышленного комплекса в преступления против нашей страны.