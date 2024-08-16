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ВСУ декоммунизировали Суджу (ФОТО)

Украинские военные снесли памятник Ленину на Курщине

сегодня, 21:30
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Марьян Ощановский

Украинские военнослужащие провели декоммунизацию в контролируемом ВСУ российском городе Суджа в Курской области.

ВСУ декоммунизировали Суджу (ФОТО)

В Судже демонтировали памятник Ленину. Фото из открытых источников

Украинские бойцы снесли в Судже памятник вождю большевиков Владимиру Ленину. Фото постамента, на котором раньше стоял памятник Ленину, опубликовала советница главы Офиса президента Дарья Заривна.

"У Суджи, говорят, уже нет Ленина", — написала Дарья Заривна.

ВСУ декоммунизировали Суджу (ФОТО) - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия перебросила в Курскую область несколько тысяч военнослужащих с фронта в Украине, сообщили CNN два американских чиновника. "Нам очевидно, что Путин и российские военные перекидывают часть подразделений в Курскую область, чтобы противостоять действиям украинцев. Перемещение российских войск из Украины не означает, что Путин отказался от военных операций в северо-восточной части Украины или даже на юге. На этом фронте все еще продолжаются активные бои", — сказал представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Также портал "Комментарии" писал, что западные партнеры позволили Силам обороны наносить удары их оружием по территории Белгородской и Курской областей. Таким образом Украина получила возможность защищать гражданское население Сумщины и Харьковщины от российских атак, отметил военный эксперт Александр Мусиенко. По словам эксперта, попытки Запада остановить наступление ВСУ на российской территории выглядели бы по меньшей мере странно, а также непонятно, какие механизмы влияния смогло бы применить Запад после того, как операция началась. К тому же, заметил он, США заинтересованы в том, чтобы демонстрировать возможности Украины и ставить Россию на место.



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Источник: https://t.me/dashazarivna/1435
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