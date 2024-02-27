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ВСУ будут терять некоторые территории. Эксперт насторожил прогнозом на ближайшее время

В ближайшее время из-за нехватки боеприпасов и других видов вооружения Силы обороны могут отойти от некоторых позиций в Донецкой и Запорожской областях, сообщил в комментарии ТСН военный обозреватель Александр Коваленко

27 февраля 2024, 20:10
Автор:
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Ткачик Олеся
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После захвата Адиевки оккупанты не пошли на оперативную паузу, а решили воспользоваться ситуацией, когда Силам обороны остро не хватает снарядов и других боеприпасов, говорит Коваленко. По его словам, ситуация сейчас усложняется.

ВСУ будут терять некоторые территории. Эксперт насторожил прогнозом на ближайшее время

Александр Коваленко

Коваленко говорит, что сейчас оккупанты пользуются проблемами, которые испытывают ВСУ и давят практически по всем направлениям. По его словам, россияне понимают, что не получат большого сопротивления, поэтому пытаются "прощупать" линию обороны и выяснить, где она слабее, чтобы усилить свои войска и прорвать ее.

"Нам придется оставить некоторые позиции, нам придется оставить некоторые позиции у Авдеевки. Это могут быть позиции и в Запорожской области"
, – сказал Коваленко.

По его словам, позитивом является то, что западные партнеры понимают, что Украине катастрофически не хватает боеприпасов. ВСУ ожидают, что смогут получить их.

Однако, добавляет Коваленко, ситуация на фронте будет зависеть от того, какие боеприпасы получит Украина от партнеров и в каком количестве. По его словам, если Вооруженные силы будут полностью обеспечены всем необходимым, то смогут формировать резервы, а также готовить определенные действия наступательного характера.

Напомним, партнеры Украины активно ищут боеприпасы для Украины. В частности, в Берлине специальная группа специалистов изучает информацию о том, какие страны обладают необходимыми боеприпасами для ВСУ и как их можно убедить предоставить их. В частности, вроде бы Германия начала тайные переговоры с Индией о боеприпасах. Ей предлагают продать снаряды посреднику, а тот передаст их Украине.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что, несмотря на то, что украинские военные в последнее время уничтожили значительное количество российских самолетов, это никак не повлияло на запуск кафиров КАБов по позициям ВСУ.





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Источник: https://tsn.ua/exclusive/nam-dovedetsya-zalishiti-deyaki-poziciyi-ekspert-nazvav-scenariyi-viyni-nayblizhchih-dniv-i-tizhniv-2523139.html
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