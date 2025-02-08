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ВСУ будут сбивать «Шахеды» лазером: новое оружие уже проходит испытание (видео)

Эта технология может существенно изменить правила игры в воздушной войне.

8 февраля 2025, 17:11
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Амбарцумян Анна

Вооруженные силы Украины готовятся к внедрению новейшего лазерного оружия для борьбы с вражескими дронами-камикадзе. Уже в скором времени мобильные огневые группы получат технологию, способную прожигать металл и поражать цели на высоте более 2 километров. Об этом рассказал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.

ВСУ будут сбивать «Шахеды» лазером: новое оружие уже проходит испытание (видео)

Лазерное ПВО. Фото из открытых источников

По словам Сухаревского, лазерное оружие уже успешно прошло испытание и продемонстрировало высокую эффективность в уничтожении воздушных угроз.

"У нас есть огромный потенциал для изменения ситуации на поле боя. Я лично сопровождаю этот проект, чтобы мобильные группы могли уничтожать Шахеды и разведывательные дроны противника с помощью инновационных технологий. Это уже не фантастика – мы реально прожигаем металл вражеских самолетов", – заявил он в интервью PRESSING.

Сухаревский также отметил, что разработка открывает новые возможности для обороны стратегических объектов. Привычные мобильные группы, которые сейчас сбивают "Шахеды" пулеметами и тепловизорами, скоро смогут использовать лазерное оружие.

Украинская оборонная промышленность активно работает над усовершенствованием этих систем, и их внедрение может существенно изменить ход войны в воздушном пространстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что большинство военной техники россиян в январе было выведено из строя беспилотниками — 66%. По его словам, дроны стали одним из приоритетов, без которого невозможна победа в современной технологической войне против России.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8huHGfY4xYQ
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