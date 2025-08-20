Севернее Покровска ситуация на фронте остается напряженной: украинские войска остановили продвижение российских штурмовых частей в направлении Доброполья и начали формировать угрозу их окружения.

ВСУ берут россиян "в кольцо"

Около недели назад стало известно, что российские силы вклинились в украинскую оборону на глубину 10-12 км, а по некоторым данным — до 15-18 км. Это создало риск дальнейшего продвижения противника. ВСУ были вынуждены срочно реагировать. Сегодня украинские подразделения отразили ряд населенных пунктов вдоль линии Рубежное – Золотой Колодец – Веселое, а также ударили по основе российского выступления, создав встречную угрозу окружению.

По сообщениям украинских и даже российских источников, часть продвинувшихся подразделений РФ уже оказались отрезанными от основных сил. Об этом свидетельствуют карты аналитического портала DeepState и данные российского блоггера "Рыбаря". Институт изучения войны (ISW) окружающих пока не фиксирует, но признает наличие опасности.

На участке продолжаются интенсивные бои, обе стороны подтянули резервы. По данным военного эксперта Константина Машовца, россияне пытаются деблокировать передовые подразделения ударами с правого фланга, в том числе в районе Шахового, продвинувшись примерно на полкилометра. В то же время ВСУ продолжают контратаковать у основания "горловины" вражеского клина, пытаясь отрезать его кратчайшим путем по линии Миконоровка – Маяк и постепенно сужают территорию вклинения.

Прорыв в направлении Доброполья произошел в начале августа. Тогда русские войска смогли воспользоваться рельефом местности — оврагами, реками и густой летней растительностью, что усложняло контроль линии фронта. Войска РФ небольшими группами проникали в глубь украинской обороны, но не имели возможности закрепиться.

После опрокидывания резервов, в частности, подразделений Нацгвардии "Азов", ситуацию удалось стабилизировать. Генштаб Украины сообщил об остановке продвижения противника и увольнении ряда населенных пунктов — Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.

Однако обстановка остается динамичной: даже при наличии угрозы окружения российской группировки ситуация может измениться в любой момент.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия готовится к повышению налогов и сокращению гражданских расходов, чтобы сохранить высокий уровень финансирования армии на фоне затяжной войны против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российских чиновников и экономистов.