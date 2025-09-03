ВСУ атакуют врага роями ИИ-беспилотников

Украина сделала новый шаг в развитии беспилотных технологий и уже использует рои дронов с искусственным интеллектом, способных самостоятельно координировать действия во время атак на позиции российских войск. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

ИИ-дроны против России

По данным издания, Вооруженные силы Украины совершают операции, где несколько беспилотников одновременно работают как единая система. Алгоритмы искусственного интеллекта позволяют аппаратам обмениваться данными в реальном времени: дроны решают, кто именно должен атаковать цель первым, как распределить задачу между собой или даже перестроить план, если у одного из аппаратов заканчивается заряд батареи.

Подобная координация значительно снижает потребность в большом количестве операторов, что критически важно для Украины в условиях масштабной войны. Кроме того, это повышает эффективность ударов и усложняет работу российской ПВО, которая сталкивается с атакой сразу нескольких дронов по разным направлениям.

Впервые подобную технологию украинские военные опробовали около года назад для дистанционной установки мин. Теперь ее используют для поражения живой силы противника, его техники и логистической инфраструктуры. Аналитики отмечают, что это первый известный случай в мире, когда технология роя беспилотников используется не эпизодически, а регулярно в боевых условиях.

Сейчас в таких операциях принимают участие всего несколько дронов, однако украинские разработчики и военные уже работают над масштабированием технологии. Ожидается, что в ближайшем будущем в атаках одновременно смогут участвовать группировки из десятков ШИ-дронов, что еще больше усложнит задачи для российских окупантов и откроет новый этап в "войне дронов".

