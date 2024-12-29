Силы обороны Украины пытаются помешать российским войскам организовать наступление на Запорожье.

ВСУ атаковали офицеров РФ. Фото из открытых источников

Именно поэтому, считает издание Forbes, 27 декабря ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по группе российских офицеров, собравшуюся на полевое совещание вдоль дороги возле города Токмак в Запорожской области.

По информации издания, 15 декабря украинское разведывательное управление и командование специальных операций также могли отправить диверсантов, чтобы взорвать важную железную дорогу через Токмак. В рамках этой операции был уничтожен топливный поезд и нарушена российская логистика в этом районе.

"Нацелившись на важную командную и логистическую инфраструктуру, украинские силы могли бы отразить возможное южное наступление российских войск еще до того, как оно начнется. При наличии хорошей разведки гораздо проще предотвратить атаку несколькими точными ударами, чем встретить ее солдат и танки на поле боя", – пишет Forbes.

Издание считает, что наступление РФ на Запорожье вряд ли будет на обширной территории, учитывая немногочисленность российских сил на юге.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к Китаю с призывом повлиять на КНДР, солдаты которой воюют против ВСУ в Курской области. "Корейский народ не должен терять своих людей в боях в Европе. И на это могут повлиять, в частности, и соседи Кореи, в частности Китай. Если Китай искренний в своих заявках, что война не должна расширяться, нужно соответствующее влияние на Пхеньян", – заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на фронтах пока без изменений — украинские воины путем сверхчеловеческих усилий останавливают врага, пока "мудрый народ" уже готовится к миру, отметил офицер ВСУ Николай Мельник. "Противник пытается прорваться на направлении Улакли-Константинополь, чтобы взять в окружение Кураховский выступ. При том количестве дронов, в частности на оптоволокне, которое имеют россияне, дорога на Курахово — это дорога отчаянных камикадзе", — сообщил он.