Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев считает, что вступление Украины в НАТО не обеспечит ей надежных гарантий безопасности, поскольку Североатлантический союз находится в кризисном состоянии. В интервью "Главкому" он отметил, что вопрос о членстве Украины в НАТО бессмыслен из-за того, что сам Альянс может быть на грани распада или по крайней мере испытывает серьезные трудности.

Андрей Козырев. Фото: из открытых источников.

"Вступление Украины в НАТО не принесет никаких гарантий безопасности, поскольку Альянс переживает кризис и, возможно, даже разваливается на наших глазах", — отметил Козырев.

Эксглава МИД РФ также выразил мнение, что Украине следует приступить к разработке ядерного оружия, хотя и тайно. Он считает, что именно это стало бы более надежной альтернативой гарантиям НАТО. Козырев советует Украине работать над созданием нескольких десятков небольших ядерных зарядов — по его словам, этого было достаточно для обеспечения национальной безопасности.

"Я бы предпочел тайно разрабатывать ядерное оружие, быстро и без лишней огласки. Несколько десятков зарядных устройств, не обязательно большой мощности, будет достаточно, чтобы сдерживать Россию от последующей агрессии", — заявил он, добавляя, что Украина уже имеет старые советские самолеты, которые могут быть перенаправлены на перевозку.

По словам Козырева, такое сдерживание могло бы удержать Россию от дальнейших агрессивных шагов, однако для отвоевания оккупированных территорий ядерное оружие не было бы эффективным. Он подчеркнул, что ядерное оружие не следует использовать на собственной территории, поскольку это может привести к катастрофическим последствиям.

Эксглава МИД России добавил, что, по его мнению, если бы у Украины было ядерное оружие, Россия вряд ли решилась бы на начало войны, а тем более на захват территорий.

Как уже писал портал "Комментарии", президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на "длительный мир" в Украине после заключения потенциального мирного соглашения, и что статья НАТО о коллективной обороне "не понадобится".