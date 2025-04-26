Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане: стало известно, какие "чувствительные вопросы" удалось обсудить

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Клименко Елена
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важной встрече с Дональдом Трампом, которая прошла в Ватикане 26 апреля перед церемонией прощания с Папой Римским Франциском. По словам Зеленского, переговоры были короткими – длились примерно 15 минут – но насыщенными содержанием и носили "очень чувствительный характер".
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: УНИАН
Об этом он рассказал журналистам Общественного во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которая также касалась вопросов безопасности и будущих форматов поддержки Украины со стороны партнеров.
Известно, что встреча состоялась в напряженный период: Трамп продвигает собственную "мирную инициативу", которая, по словам аналитиков, предусматривает серьезные уступки со стороны Украины, в частности, отказ от части оккупированных территорий. Украинские власти официально не поддерживают этот подход, считая его несправедливым и опасным прецедентом.
Несмотря на разногласия в подходах к окончанию войны, Зеленский подчеркнул, что главной темой встречи была защита украинских жизней и достижения устойчивого мира:
Портал "Комментарии" писал, что перед похоронами Папы Франциска в Риме состоялась встреча президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Этот диалог был особенно напряженным, учитывая предыдущую встречу, завершившуюся громким скандалом в Белом доме, пишет Sky News.
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