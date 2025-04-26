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Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане: стало известно, какие "чувствительные вопросы" удалось обсудить

Основным вопросом стала необходимость защиты жизни мирных украинцев

сегодня, 16:40
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важной встрече с Дональдом Трампом, которая прошла в Ватикане 26 апреля перед церемонией прощания с Папой Римским Франциском. По словам Зеленского, переговоры были короткими – длились примерно 15 минут – но насыщенными содержанием и носили "очень чувствительный характер".

Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане: стало известно, какие "чувствительные вопросы" удалось обсудить

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: УНИАН

Об этом он рассказал журналистам Общественного во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которая также касалась вопросов безопасности и будущих форматов поддержки Украины со стороны партнеров.

"У нас был продуктивный разговор. Не могу раскрывать много деталей, потому что обсуждали очень чувствительные вещи. Речь шла, в частности, о том, как приблизить конец войны, а также о результатах моих последних визитов в Париж и Лондон. Мы стремимся продолжать диалог, чтобы достичь мира для Украины", — заявил Зеленский.

Известно, что встреча состоялась в напряженный период: Трамп продвигает собственную "мирную инициативу", которая, по словам аналитиков, предусматривает серьезные уступки со стороны Украины, в частности, отказ от части оккупированных территорий. Украинские власти официально не поддерживают этот подход, считая его несправедливым и опасным прецедентом.

Несмотря на разногласия в подходах к окончанию войны, Зеленский подчеркнул, что главной темой встречи была защита украинских жизней и достижения устойчивого мира:

"Мы говорили о необходимости безусловного прекращения огня, гарантии длительного мира, который исключит возможность повторения агрессии в будущем. Это — наш приоритет", — подчеркнул президент.

Портал "Комментарии" писал, что перед похоронами Папы Франциска в Риме состоялась встреча президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Этот диалог был особенно напряженным, учитывая предыдущую встречу, завершившуюся громким скандалом в Белом доме, пишет Sky News.



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