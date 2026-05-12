По состоянию на май 2026 года вопрос личной встречи президентов Украины и России вновь оказался в центре мирового внимания. Следует отметить, что в РФ ранее говорили о возможности встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в Москве. Сейчас риторика Кремля несколько изменилась. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта будет ли встреча Зеленского и Путина, а также где и когда она возможна.

Чат-бот Chat GPT считает, что вероятность встречи в 2026 году остается невысокой. Обе стороны пытаются использовать тему переговоров как элемент дипломатической игры. Зеленский демонстрирует открытость прямому диалогу, чтобы сохранять поддержку Запада и показывать готовность к миру. Путин, напротив, пытается избегать быстрых решений и стремится вести переговоры только на выгодных для себя условиях. Самым реалистичным местом выглядит Стамбул или Анкара. Турция имеет рабочие контакты с обеими сторонами. Если встреча и состоится, то ближе ко второй половине 2026 года после технических консультаций и при активном участии США.

Чат-бот Gemini рассказал, что вероятность встречи Зеленского и Путина до конца лета 2026 остается низкой, несмотря на громкие заявления. Наиболее вероятным окном возможностей ИИ видит осень этого года. Локацией может стать Швейцария или Турция, поскольку у этих площадок уже есть опыт медиации. Вместе с тем, проведение такой встречи возможно только при успешном завершении крупного обмена пленными и достижении предварительного перемирия на линии фронта. Если стороны не найдут компромисса по тексту рамочного соглашения до сентября, встреча будет отсрочена до весны 2027 года.

Чат-бот Deepseek спрогнозировал, что прямая встреча Зеленского и Путина в 2026 году маловероятно. Заявления Кремля о готовности к диалогу являются частью информационной кампании по синхронизации с риторикой Трампа. Реальна только встреча в формате США-Украина-Россия после предварительного согласования базовых параметров. Турция остается самой вероятной площадкой для любого диалога. Событие может произойти не ранее осени 2026 года при существенном прогрессе на поле боя. До этого стороны ограничатся обменом пленными и консультациями на более низком уровне.

Чат-бот Grok считает, что встреча на уровне лидеров маловероятна в ближайшие недели или месяцы. Путин готов встретиться только для подписания готового документа, а не для переговоров. Зеленский готов, но требует реального формата, учитывающего интересы Украины. Самый вероятный сценарий – это постепенное приближение через посредников (Турция, США) и технические переговоры. Прямая встреча возможна только при серьезных предварительных договоренностях и международных гарантиях. Без этого риск очередной имитации диалога остается высоким. Оптимальным местом могла бы стать Турция или другая нейтральная страна.

В заключении большинство ИИ считают, что такая встреча может состояться во второй половине 2026 года. Основной локацией для встречи все чат-боты определяют Турцию. Встреча двух лидеров возможна после существенного прогресса в поле боя.

