Команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает пути завершения войны в Украине. Спецпредставитель Дональда Трампа по мирному урегулированию в Украине Кит Келлог сделал заявление о войне России против Украины.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В интервью Fox News он наметил возможные подходы к завершению конфликта в случае победы Трампа на выборах.

По его словам, команда уже планирует посетить Европу для предварительных консультаций.

"Мы планируем поездку, чтобы просто выслушать позиции сторон. Очевидно, что сейчас действует только одно правительство, и мы понимаем ограничение закона Логана, но послушать людей – это не вредит", – отметил Келлог.

Спецпредставитель отметил, что конфликт может быть разрешен в течение нескольких месяцев после инаугурации Трампа.

"Когда дело доходит до Украины и России, я действительно верю, что это будет решено в ближайшие месяцы, потому что только он может это сделать как президент Дональд Трамп, и он это сделает. Они устали убивать друг друга", – убежден он.

Келлог также не исключает встреч Зеленского и Путина в Вашингтоне после инаугурации Трампа.

"Трамп играет в шахматы на трех уровнях, и меня бы не удивило, если бы он сделал что-то подобное. Мог бы он это сделать? Конечно, мог бы", – отметил Келлог.

Также добавил: "Наша работа – просто помочь реализовать то, что он хочет сделать для американского народа. Мы собираемся это сделать. Мы приведем эту войну в Европе к завершению, успешному завершению для американского народа".

Напомним, что премьер Венгрии Орбан, как рассказал портал "Комментарии", предлагал установить рождественское прекращение огня.



