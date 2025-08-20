Встреча Зеленского и Путина станет тотальным провалом: названа неожиданная причина

Встреча президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным пока выглядит маловероятной из-за глубокого расхождения позиций между Украиной и Россией. Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал опытный дипломат Владимир Ельченко – бывший представитель Украины в ООН и посол в США.

Фото: из открытых источников

"Готовность Зеленского к переговорам с Путиным еще не означает, что такая встреча состоится. Сегодня просто нет оснований, которые могли бы заставить Путина сесть за стол переговоров. Единственное исключение — если давление на него будет оказывать Трамп, но и здесь сомнительно, что Путин подвергнется", — пояснил Ельченко.

По мнению дипломата, разрыв в позициях Киева и Москвы настолько глубок, что даже трудно определить, с какой темы можно было бы начать разговор.

"У Украины и России есть настолько разные позиции, что даже непонятно, с какого вопроса начать диалог. Я уже не говорю о сложных темах, как территории или репарации. Представить, что Зеленский и Путин сидят за одним столом и ведут спокойный разговор — очень сложно", — подчеркнул он.

Ельченко также отметил, что даже в мирное время организация такого саммита нуждается в тщательной подготовке — переговорах на экспертном уровне, предварительных договоренностях и длительной дипломатической работе.

"Путин до сих пор ни разу публично не заявил о готовности к такой встрече. Тот факт, что о ней говорят Трамп, европейские лидеры и сам Зеленский еще не гарантирует, что российский диктатор согласится. И даже в мирный период встреча такого уровня требует значительной работы, переговорных групп и экспертных контактов", — добавил Ельченко.

