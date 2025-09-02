Встреча Зеленского и Путина: Эрдоган выступил с важным заявлением

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что президенты Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин пока не готовы к личной встрече для обсуждения путей окончания войны.

Эрдоган пока не видит возможности встречи Путина и Зеленского

Эрдоган после саммита ШОС пообщался с журналистами и рассказал, что обсуждал возможные пути достижения мира с Владимиром Путиным на переговорах в Китае, а также провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Турецкий лидер подчеркнул, что перспектива мирных договоренностей остается открытой, но для встречи на самом высоком уровне пока нет надлежащих условий.

"Турция выступает за постепенное повышение уровня переговоров, чтобы превратить надежды на мир в конкретные результаты, любая инициатива в конце концов должна рассматриваться на уровне лидеров, хотя условия еще не созданы", — передает Reuters слова Эрдогана.

Предположительная встреча Путина и Зеленского начала обсуждаться после того, как российский диктатор прибыл на Аляску. Тогда президент США Дональд Трамп предположил, что может пройти как двусторонняя, так и трехсторонняя встреча. Однако помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что во время визита эти вопросы не обсуждались.

Переговоры между Украиной и Россией продолжались в Стамбуле еще в первые месяцы войны, однако достигнуть прогресса тогда не удалось. Новые переговоры в Турции начались в 2025 году. Во время них были согласованы обмены и возвращения тел погибших, но не урегулирование войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто виноват в срыве встречи Зеленского и Путина.

Также "Комментарии" писали, что Трамп объяснил свой окончательный план окончания войны в Украине.