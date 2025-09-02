Встреча Зеленского и Путина: Эрдоган выступил с важным заявлением

Рубрики
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что президенты Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин пока не готовы к личной встрече для обсуждения путей окончания войны.
Эрдоган пока не видит возможности встречи Путина и Зеленского
Эрдоган после саммита ШОС пообщался с журналистами и рассказал, что обсуждал возможные пути достижения мира с Владимиром Путиным на переговорах в Китае, а также провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Турецкий лидер подчеркнул, что перспектива мирных договоренностей остается открытой, но для встречи на самом высоком уровне пока нет надлежащих условий.
Предположительная встреча Путина и Зеленского начала обсуждаться после того, как российский диктатор прибыл на Аляску. Тогда президент США Дональд Трамп предположил, что может пройти как двусторонняя, так и трехсторонняя встреча. Однако помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что во время визита эти вопросы не обсуждались.
Переговоры между Украиной и Россией продолжались в Стамбуле еще в первые месяцы войны, однако достигнуть прогресса тогда не удалось. Новые переговоры в Турции начались в 2025 году. Во время них были согласованы обмены и возвращения тел погибших, но не урегулирование войны.
