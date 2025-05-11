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Встреча в Турции: стало известно, что Путин потребует на переговорах

Путин хочет все аннексированные территории плюс политическую реорганизацию Украины

сегодня, 21:32
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Автор:
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Лиля Воробьева

 В последнее время риторика Дональда Трампа в отношении России стала заметно жестче, что вызвало реакцию со стороны Кремля. В то же время эта реакция пока ограничивается лишь словесными ответами, и нет признаков того, что Владимир Путин готов пересмотреть свои максималистские амбиции в Украине. Об этом сообщает The Times.

Встреча в Турции: стало известно, что Путин потребует на переговорах

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В материале отмечается, что после выдвижения ультиматума со стороны Украины и Запада по 30-дневному прекращению огня Путин экстренно вышел в прямой эфир в два часа ночи. Он предложил провести прямые переговоры с Украиной, однако отверг возможность немедленного прекращения боевых действий и вновь повторил требование устранения "коренных причин" конфликта.

Как уточняет автор публикации, "в переводе с кремлевского языка" эти слова следует понимать как призыв к смене прозападного руководства в Киеве, а также к отказу Украины от курса на вступление в НАТО. Кроме того, вероятно, Кремль имеет в виду и необходимость признания украинской стороной аннексии Крыма и передачи контроля над четырьмя регионами, которые Россия пока не контролирует полностью.

В материале также указано, что маловероятно, что Путин серьезно опасается новых санкций со стороны западных стран, поскольку Россия уже сейчас является наиболее подсанкционным государством в мире. Однако это не привело к существенному ухудшению качества жизни в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург. По крайней мере не настолько, чтобы заставить Путина отказаться от войны, которую он считает частью своей исторической миссии.

  "И поэтому Кремль повторяет свои требования неделю за неделей, время от времени выражаясь разными словами, но без фундаментальных изменений в своем настоянии на том, что единственный путь к миру — это чтобы Украина дала России все, чего она хочет", — резюмирует журналист The Times.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп требует, чтобы Украина немедленно согласилась на требование РФ. Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры в Турции. По крайней мере, они смогут определить, возможна ли мирная сделка. Соответствующее заявление он разместил в своей социальной сети. Также он сомневаться, что Украина заключит соглашение с Путиным




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Источник: https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/putin-peace-deal-talks-v6pwvvnmj
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