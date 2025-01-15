logo

BTC/USD

97251.04

ETH/USD

3219.96

LTC/USD

101.95

USD/UAH

42.90

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Встреча Трампа и Путина – огромная ошибка для Украины: какие опасности она создаст
commentss НОВОСТИ Все новости

Встреча Трампа и Путина – огромная ошибка для Украины: какие опасности она создаст

Дональд Трамп и Владимир Путин могут решить закончить войну без участия Украины.

сегодня, 15:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

У российского диктатора Владимира Путина общие интересы с избранным президентом США Дональдом Трампом, считает глава ВОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк. По его словам, между обоими лидерами могут состояться переговоры без участия Украины, где установят "предательские договоренности".

Встреча Трампа и Путина – огромная ошибка для Украины: какие опасности она создаст

Путин и Трамп. Фото: Comments.ua

Юрий Романюк в эфире "Эспрессо" прокомментировал заявления Дональда Трампа по поводу его возможной встречи с Владимиром Путиным.

"Я категорически против и считаю, что это огромная ошибка Трампа и его команды, которые настроены на контакты с Путиным. Этим они его реабилитируют, декриминализируют и обнуляют решение Международного Уголовного Суда и ордер на арест, выданный в Гааге на Путина", — считает Романюк.

По его словам, Трамп хочет быть таким же диктатором, как Путин или Ким Чен Ын и уже начинает распоряжаться другими странами, как своим собственным имуществом, в частности с Гренландией или Канадой.

Романюк считает, что Трамп ожидает все решить в прямых переговорах с Путиным, тогда как российский диктатор имеет желание договориться и разделить сферы влияния, в частности за Россией оставить контроль над странами бывшего СССР.

"Путину нужна разблокировка и отмена санкций. У них есть общие интересы, и Путин уверен, что все будет по его сценарию. Он считает, что ему удастся при встрече с Трампом, с русским переводчиком, в одной комнате вершить "Мюнхен-38" или "Повторение Ялты". Возможно это удовлетворяет Трампа", — указывает эксперт.

Кроме того, Романюк отмечает, что от этого может пострадать концепция "ничего об Украине без Украины". По его словам, такие мирные переговоры между Трампом и Путиным могут иметь "предательские договоренности" по Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле сделали заявление о встрече Трампа и Путина.

Также "Комментарии" писали о реакции МИД Украины на слова Трампа о желании Путина с ним встретиться.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/svit-zustrichchyu-z-putinim-tramp-obnulit-order-mizhnarodnogo-kriminalnogo-sudu-vin-pragne-buti-takim-samim-diktatorom-golova-go-ukraina-v-nato-romanyuk
Теги:

Новости

Все новости