Встреча Трампа и Путина – огромная ошибка для Украины: какие опасности она создаст

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Slava Kot
У российского диктатора Владимира Путина общие интересы с избранным президентом США Дональдом Трампом, считает глава ВОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк. По его словам, между обоими лидерами могут состояться переговоры без участия Украины, где установят "предательские договоренности".
Путин и Трамп. Фото: Comments.ua
Юрий Романюк в эфире "Эспрессо" прокомментировал заявления Дональда Трампа по поводу его возможной встречи с Владимиром Путиным.
По его словам, Трамп хочет быть таким же диктатором, как Путин или Ким Чен Ын и уже начинает распоряжаться другими странами, как своим собственным имуществом, в частности с Гренландией или Канадой.
Романюк считает, что Трамп ожидает все решить в прямых переговорах с Путиным, тогда как российский диктатор имеет желание договориться и разделить сферы влияния, в частности за Россией оставить контроль над странами бывшего СССР.
Кроме того, Романюк отмечает, что от этого может пострадать концепция "ничего об Украине без Украины". По его словам, такие мирные переговоры между Трампом и Путиным могут иметь "предательские договоренности" по Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле сделали заявление о встрече Трампа и Путина.
Также "Комментарии" писали о реакции МИД Украины на слова Трампа о желании Путина с ним встретиться.
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