Встреча Трампа и Путина – огромная ошибка для Украины: какие опасности она создаст

У российского диктатора Владимира Путина общие интересы с избранным президентом США Дональдом Трампом, считает глава ВОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк. По его словам, между обоими лидерами могут состояться переговоры без участия Украины, где установят "предательские договоренности".

Путин и Трамп. Фото: Comments.ua

Юрий Романюк в эфире "Эспрессо" прокомментировал заявления Дональда Трампа по поводу его возможной встречи с Владимиром Путиным.

"Я категорически против и считаю, что это огромная ошибка Трампа и его команды, которые настроены на контакты с Путиным. Этим они его реабилитируют, декриминализируют и обнуляют решение Международного Уголовного Суда и ордер на арест, выданный в Гааге на Путина", — считает Романюк.

По его словам, Трамп хочет быть таким же диктатором, как Путин или Ким Чен Ын и уже начинает распоряжаться другими странами, как своим собственным имуществом, в частности с Гренландией или Канадой.

Романюк считает, что Трамп ожидает все решить в прямых переговорах с Путиным, тогда как российский диктатор имеет желание договориться и разделить сферы влияния, в частности за Россией оставить контроль над странами бывшего СССР.

"Путину нужна разблокировка и отмена санкций. У них есть общие интересы, и Путин уверен, что все будет по его сценарию. Он считает, что ему удастся при встрече с Трампом, с русским переводчиком, в одной комнате вершить "Мюнхен-38" или "Повторение Ялты". Возможно это удовлетворяет Трампа", — указывает эксперт.

Кроме того, Романюк отмечает, что от этого может пострадать концепция "ничего об Украине без Украины". По его словам, такие мирные переговоры между Трампом и Путиным могут иметь "предательские договоренности" по Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле сделали заявление о встрече Трампа и Путина.

Также "Комментарии" писали о реакции МИД Украины на слова Трампа о желании Путина с ним встретиться.