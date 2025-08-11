Встреча Трампа и Путина на Аляске станет большим испытанием: озвучен неожиданный сценарий

Встреча Трампа и Путина на Аляске станет настоящим испытанием для России и только положит начало новой динамике в отношениях, считает советник главы Офиса Президента Украины Сергей Лещенко.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что американскому президенту следует выяснить, какие именно шаги готов сделать Путин для урегулирования войны, развязанной Россией.



"Это, прежде всего, тест для России", — подчеркнул Лещенко.

В то же время, Украина продолжает стоять на своей позиции и будет бороться за то, чтобы она была зафиксирована даже в рамках этого саммита. Лещенко обратил внимание, что позиция Украины поддерживается рядом европейских стран — Великобританией, Францией, Германией, Италией, Польшей и другими партнерами.

Советник ОПУ добавил, что диалог должен выйти за пределы простой встречи двух лидеров и получить более глубокий смысл. Поскольку хозяином саммита является Вашингтон, только Соединенные Штаты определят формат события.

"До пятницы еще может произойти много изменений, окончательные решения будут приняты позже, не сегодня и не в начале недели", — отметил Лещенко.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) предупредили, что Кремль пытается использовать этот саммит не для реальных мирных переговоров, а чтобы посеять раздор между США и Европой. Россия не откажется от своих начальных целей и, вероятно, будет нарушать какие-либо договоренности, чтобы обвинить в этом Украину.

"РФ не готова идти на компромиссы относительно своих долговременных военных целей, включающих предотвращение вступления Украины в НАТО, смену власти на пророссийскую и демилитаризацию страны. Это означало бы фактическую капитуляцию Украины. Россия, вероятно, будет нарушать любые будущие соглашения о прекращении огня, обвиняя5 года", — подчеркивают аналитики ISW.

Как уже писали "Комментарии", политический консультант Виталий Бала считает, что Дональд Трамп и Владимир Путин объединяет общая антиглобалистская позиция, а интересы США для Трампа часто отходят на второй план ради своих личных целей. Эксперт раскрыл подлинные мотивы предстоящей встречи между американским президентом и российским диктатором, утверждая, что Трамп готов заключить любое соглашение с Кремлем, даже если это противоречит интересам его страны.