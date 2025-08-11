Могла ли быть тайная договоренность между Трампом и Путиным: какую опасность открывает саммит на Аляске

Бывшая народная депутат Украины Ганна Гопко предупреждает, что запланированная на 15 августа встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным может стать опасной ловушкой для Украины, которая откроет Кремлю путь из международной изоляции.

Встреча Трампа и Путина может стать ловушкой для Украины

Председатель правления ОО "Сеть защиты национальных интересов "АНТС" Ганна Гопко в эфире телеканала "Эспрессо" заявила, что визит Путина на Аляску проходит по сценарию Кремля и создает риски для Украины и ее союзников. По словам Гопко, приглашение Путина в США выглядит как сигнал смягчения позиций Запада по отношению к России, несмотря на военные преступления и продолжение агрессии против Украины.

"Что касается встречи 15 августа, то на самом деле это ловушка. Сейчас события разворачиваются по российскому сценарию: приглашение военного преступника на территорию США — выход из политической изоляции. Ведь именно сейчас в РФ трещит экономика и много уязвимостей, и мы просили сделать тотальную экономическую изоляцию для страны-агрессорки", — указывает Гопко.

По ее словам "АНТС" имеет детальные расчеты по "ахиллесовым пяткам" российской экономики, однако вместо этого часть европейских партнеров переходит от требований полного прекращения огня к идее "уменьшения боевых действий".

Экс-нардепка предостерегает, что формат переговоров только между Трампом и Путиным может превратиться во встречу "на двоих", после которой будет принято решение без участия Украины. По ее словам, необходимо сорвать встречу Путина и Трампа, чтобы она не стала очередной "котлетой по-киевски".

"Я думаю, что с самого начала президентства Трампа происходили договоренности между США и РФ не только за спиной Украины, но и европейских партнеров… резкие реакции Трампа на заявления Медведева – шоу для соцсетей, игра для электората Трампа", – считает Гопко.

