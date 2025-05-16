Встреча Путина и Трампа станет худшим кошмаром для Украины: СМИ узнали, что может произойти

Россия фактически сорвала мирные переговоры в Стамбуле, однако президент США Дональд Трамп, похоже, готов отблагодарить Кремль за такие действия. Вероятная личная встреча Владимира Путина с Трампом может оказаться серьезной угрозой для Украины. Об этом говорится в материале британского издания The Telegraph.

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

Журналисты отмечают, что идея проведения переговоров в Турции изначально принадлежала Кремлю. Поэтому европейские политики надеялись, что отказ Путина появиться на встрече в Стамбуле, наконец, вызовет жесткую реакцию Трампа. Но глава Белого дома снова продемонстрировал готовность проявить терпение к российскому лидеру.

"Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся", – сказал Трамп после того, как стало известно, что российский президент не приедет в Турцию.

Для Владимира Путина переговоры с американским президентом имеют особый вес — подтверждение глобального статуса России, которая, по его мнению, может разделить мир вместе с США. Именно поэтому предполагаемая личная встреча Путина с Трампом вызывает тревогу в Киеве. Ведь в таком формате глава Кремля получит доступ к Трампу без посредников, которые могли бы защитить украинские интересы.

В статье подчеркивается, что украинцы опасаются последствий такой встречи, поскольку Трамп неоднократно демонстрировал симпатии к Путину, к которому имеет определенное внутреннее расположение. Худший сценарий состоит в том, что российский президент сможет склонить Трампа к выгодным для себя договоренностям, которые потом будут навязаны Украине как свершившийся факт.

"Путин, несомненно, доволен таким развитием событий. Это не только еще один признак снисхождения господина Трампа к нему, но и еще одно унижение для европейских лидеров, ожидавших, что президент США отреагирует на неявку одобрением более жестких санкций", – пишет The Telegraph.

Нежелание Трампа усилить давление на Путина даже после того, как тот проигнорировал встречу в Турции, только укрепило уверенность Москвы. Автор публикации предполагает, что именно это могло побудить российскую сторону выдвинуть во время переговоров в Стамбуле условия, которые для Украины абсолютно неприемлемы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после разговора с Трампом президент Зеленский выставил Путину ультиматум. Зеленский подтвердил, позвонил Трампу вместе с Макроном, Мерцем, Стармером и Туском. Украинский президент после разговора с Трампом заявил, что Украина готова к максимально скорым шагам ради реального мира.

"Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, должны быть сильны санкции", — Зеленский после беседы с Трампом.