Встреча на Аляске станет настоящим вызовом для Трампа и Путина: неожиданная причина

Во время переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным может возникнуть проблема из-за возможных неточностей перевода, что усложнит эффективное общение между лидерами. Кроме того, Трампу не хватает квалифицированных экспертов из России, которые могли бы помочь правильно оценить манипуляции Кремля , сообщил политический аналитик Андрей Городницкий.

Фото: скриншот

Он отметил, что важно учитывать специфическую манеру общения Путина, в частности, его сарказм и шутки, которые могут быть неправильно интерпретированы. Это создает дополнительные трудности для переводчиков, потому что такие нюансы трудно передать точно.

"Путин разговаривает особым способом, и его шутливые реплики могут быть совсем другими по содержанию, чем те, что передают переводчики Трампу. Это может привести к серьезным недоразумениям", — сказал Городницкий.

Существуют случаи, когда по недоразумению в переводе, Трамп воспринимал сарказм Путина как комплимент, не осознавая, что российский лидер насмехается над ним.

Кроме того, по информации Financial Times, у Трампа нет опытных консультантов по России, способных предупредить его о возможных манипуляциях или ложной информации со стороны Кремля. Например, у одного из его советников, Уиткоффа, нет диплома в области дипломатии, что может негативно сказаться на стратегии Трампа в переговорах.

"Трамп оцепил себя людьми без соответствующей квалификации, что может оказаться его слабым местом в этих переговорах", — отметил эксперт.

Также сообщалось, что Россия огласила основные темы предстоящих переговоров между лидерами двух стран. По словам заместителя директора департамента информации МИД России Алексея Фадеева, на встрече будут обсуждаться все накопившиеся вопросы двусторонних отношений, которые важны для обеспечения "международного мира и стабильности".

Как уже писали "Комментарии", Владимир Путин, обладая значительным опытом манипуляций и дипломатических игр, может использовать встречу с Дональдом Трампом для продвижения выгодных Кремлю сценариев.