Главная Новости Общество Война с Россией "Всплеск гепатита С и туберкулеза в ВСУ": что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

"Всплеск гепатита С и туберкулеза в ВСУ": что известно

Враг пытается посеять панику среди населения фейками о всплесках инфекционных болезней в ВСУ

5 сентября 2025, 20:56
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда распространяет очередной фейк о ситуации на фронте. Сообщают, что якобы "у бойцов 92-й ОШБр фиксируют всплеск инфекционных болезней, в частности гепатита С и туберкулеза".

"Всплеск гепатита С и туберкулеза в ВСУ": что известно

Военные. Иллюстративное фото

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что эта информация ложна. На самом деле, как отмечают аналитики Центра, россияне взяли реальные данные об общей статистике заболеваний в Харьковской области и подали так, будто речь идет о вспышке заболеваний в военной бригаде.

"Для создания этого фейка россияне использовали новость от 1 сентября, опубликованную в региональном издании "Слободской край". В этой статье говорилось об общей статистике заболеваемости гепатитом С и туберкулезом по всей Харьковской области, без упоминания о Вооруженных силах Украины", — пояснили аналитики.

Также отмечается, что в отчете Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней также нет никаких данных, подтверждающих вспышку болезней именно среди украинских военных.

"Цель этого фейка — дискредитация украинских защитников, медицинских служб и распространение паники среди населения", — пояснили в Центре намерения врага.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что очередной фейк распространяют пропагандисты — заявляют, будто российские войска продвинулись вглубь Купянска. В Центре противодействия дезинформации заявили, что данная информация не соответствует действительности.

Враг для своих пропагандистских целей распространял в сети видео о передвижении и развертывании российского флага в населенных пунктах на операционном направлении. Делали это для того, чтобы показать, что российская армия имеет там успехи.




Источник: https://t.me/spravdi/48976
