Всем приготовиться: что задумали россияне

Украинский военный аналитик Сергей Флеш сообщил о новых тенденциях в деятельности российских разведывательных беспилотников. По его словам, анализ маршрутов полетов враждебных БПЛА, фиксируемых вдали от линии фронта, свидетельствует о повышенном внимании россиян к объектам энергетической и газовой инфраструктуры Украины.

Россияне планируют бить по энергетике Украины

Речь идет прежде всего об электроподстанциях, трансформаторных узлах, а также объектах газоснабжения. По информации очевидцев, именно эти элементы энергетической системы сейчас чаще всего попадают в поле зрения вражеских разведчиков.

Аналитик отмечает, что подобная активность может быть подготовкой к новой волне массированных атак на критически важную инфраструктуру Украины. В условиях осенне-зимнего периода, когда нагрузка на энергосистему традиционно растет, такие удары могут иметь дестабилизацию внутренней ситуации и давление на гражданское население.

В частности, обстрелы подстанций и трансформаторов способны привести к длительным отключениям света, перебоям в теплоснабжении и работе промышленных предприятий. Повреждение газовых узлов может создать дополнительные проблемы для обеспечения украинцев топливом и теплом.

Флеш подчеркнул, что собранная информация позволяет говорить о системности таких действий: враг изучает не только расположение энергетических объектов, но и уровень их защиты. Это означает, что россияне пытаются определить наиболее уязвимые участки для последующих ударов.

Украинские власти уже неоднократно призывали население быть готовыми к вероятным атакам на энергетические объекты и отмечали усиление противовоздушной обороны критической инфраструктуры. Однако, по словам экспертов, полностью обезопасить энергосистему страны в условиях масштабной войны очень сложно.

Таким образом, активность вражеских разведывательных дронов может стать прямым сигналом к новому витку ударов по энергетическим объектам Украины.

