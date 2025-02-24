Вселенский Патриарх отреагировал на давление Трампа на Украину для окончания войны

Патриарх Константинопольский Варфоломей I заявил, что суверенитет Украины не подлежит дискуссии и нельзя вести переговоры под предлогом дипломатии. Таким образом, Вселенский Патриарх отреагировал на недавние попытки президента США Дональда Трампа вести переговоры с Россией без участия Украины.

Варфоломей I

23 февраля в храме Святого Николая Цивальского Вселенский Патриарх провел божественную литургию, в конце которой была отслужена панихида за отдавших жизнь украинцами, которые защищали независимость и территориальную целостность своей Родины. Во время этой панихиды Варфоломей I заявил, что сегодня Украина снова борется не только за свою территориальную целостность, но и само существование.

"Ни одна сила не уймет дух народа, который отказывается согнуться. Ни одна нация не имеет права навязывать свою волю другой, и ни одна сила не может стереть историю народа. Суверенитет Украины не подлежит дискуссиям и не может обсуждаться под прикрытием дипломатии", — сказал Патриарх Константинопольский.

По его словам, настоящий мир не может быть продиктован насилием или внешними прихотями. Как пояснил Вселенский Патриарх, "этот процесс должен включать Украину как равноправного участника", а также утверждать ее право на бесстрашное существование.

Он подчеркнул, что международное сообщество "не должно обращать свой взгляд куда-либо или быть введено в заблуждение ложными нарративами и дезинформацией". Как объясняет Вселенский Патриарх, мировое сообщество не должно позволять продолжать угнетение или идти на компромиссы, подрывающие основные права.

"Будущее должно строиться на прочной основе международного права, самоопределения и взаимного уважения, а не на принуждении и покорении. Война в Украине — это не просто конфликт между народами — это моральное испытание для Европы и всего мира. Решения, принятые сегодня, сформируют историю, определяя, победит ли честность или жестокость и ненависть останутся", — подчеркнул Варфоломей I.

Напомним, что США и Россия в феврале провели первую прямую встречу с начала полномасштабного вторжения. После нее Трамп выступил с несколькими заявлениями, в частности отметил неважность Украины в переговорном процессе, что возмутило Киев и Европу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп с вертолета наблюдал за маршем украинцев в Вашингтоне.

Также "Комментарии" писали, что в Конгрессе США готовы блокировать решение Трампа в отношении Путина и Украины.