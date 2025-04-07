Всех закопают, но землю соберут: что задумал Путин на ближайшее полгода

Представитель кремлевского
диктатора на переговорах с Соединенными Штатами Кирилл Дмитриев говорит о том,
что контакты с американцами могут вскоре возобновится.
Владимир Путин
Как обращает
внимание политолог, военный Кирилл Сазонов, последний раунд в Вашингтоне
закончился не скандалом, но полным тупиком. Дело в том, отмечает эксперт, что переговоры
уперлись в нереальность требований, которые выставляет Россия.
"Там по целому
ряду вопросов Белый дом готов "подвинуться", а по деньгам вообще "всем
интересно со старта". Но вот территории – полный провал. Представитель Путина
настаивает – вождю нужна красивая победа. Он старый, деньги уже не нужны. Нужна
страничка в истории. Собиратель земель. Великий полководец. У его ног
побежденная Украина. Плюс по факту желательно еще четыре области на Россию
переписать целиком. И признать на международном уровне", — говорит Сазонов.
Впрочем, по его
словам, представители Дональда Трампа обсудили с Украиной "красные линии", а
также с Европой и выступили против территориальных уступок.
"Никаких четырех
областей не будет и быть не может. Даже не вспоминаем. Сейчас безоговорочное
прекращение огня по линии боевого соприкосновения. Потом мир и линия
разграничения. Украина не пробует вас бить в этих границах, но и юридически их
не признает. Санкции по мелочи снимем в течение определенного времени.
Остальные санкции – в обмен на территории", — говорит Сазонов.
Именно на этом
стороны разошлись, но переговоры все равно будут продолжены. При этом в Кремле рассчитывают
переговоры затянуть месяцев на шесть.
"За это время,
плюс-минус шесть месяцев путинская армия сделает все, чтобы титул великого
завоевателя и собирателя земель выглядел не так нелепо на потрепанной крысиной
шкурке. Всех закопают в украинском черноземе, но землю соберут. Так что впереди
у нас никакого затишья и никакого перемирия с постепенным переходам к прочному
миру", — заявил Сазонов.
По его словам,
Украину ждут очень жесткие месяцы на фронте, а также и в тылу.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что республиканка Спартц считает, что Украина должна отдать свои
территории РФ.
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