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Всех закопают, но землю соберут: что задумал Путин на ближайшее полгода

Путин пока не может договориться с Трампом о признании аннексии украинских территорий

сегодня, 17:23
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Ткачик Олеся

Представитель кремлевского диктатора на переговорах с Соединенными Штатами Кирилл Дмитриев говорит о том, что контакты с американцами могут вскоре возобновится.

Всех закопают, но землю соберут: что задумал Путин на ближайшее полгода

Владимир Путин

Как обращает внимание политолог, военный Кирилл Сазонов, последний раунд в Вашингтоне закончился не скандалом, но полным тупиком. Дело в том, отмечает эксперт, что переговоры уперлись в нереальность требований, которые выставляет Россия.

"Там по целому ряду вопросов Белый дом готов "подвинуться", а по деньгам вообще "всем интересно со старта". Но вот территории – полный провал. Представитель Путина настаивает – вождю нужна красивая победа. Он старый, деньги уже не нужны. Нужна страничка в истории. Собиратель земель. Великий полководец. У его ног побежденная Украина. Плюс по факту желательно еще четыре области на Россию переписать целиком. И признать на международном уровне", — говорит Сазонов.

Впрочем, по его словам, представители Дональда Трампа обсудили с Украиной "красные линии", а также с Европой и выступили против территориальных уступок.

"Никаких четырех областей не будет и быть не может. Даже не вспоминаем. Сейчас безоговорочное прекращение огня по линии боевого соприкосновения. Потом мир и линия разграничения. Украина не пробует вас бить в этих границах, но и юридически их не признает. Санкции по мелочи снимем в течение определенного времени. Остальные санкции – в обмен на территории", — говорит Сазонов.

Именно на этом стороны разошлись, но переговоры все равно будут продолжены. При этом в Кремле рассчитывают переговоры затянуть месяцев на шесть.

"За это время, плюс-минус шесть месяцев путинская армия сделает все, чтобы титул великого завоевателя и собирателя земель выглядел не так нелепо на потрепанной крысиной шкурке. Всех закопают в украинском черноземе, но землю соберут. Так что впереди у нас никакого затишья и никакого перемирия с постепенным переходам к прочному миру", — заявил Сазонов.

По его словам, Украину ждут очень жесткие месяцы на фронте, а также и в тылу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что республиканка Спартц считает, что Украина должна отдать свои территории РФ.




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Источник: https://t.me/Kirilovolodimirovich/16085
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