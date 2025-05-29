Всех ожидает плохой сценарий: какой ультиматум Путин поставил союзникам Украины

Топовая российская пропагандистка Маргарита Симоньян написала, что в Кремле обсуждают, что "нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину" после того, как тот решительно встал на сторону Украины. В таком же тоне высказался заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Все это не что иное, как тщательно подготовленный шантаж наших союзников. Такое мнение высказал украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Политолог отметил, что по факту мы увидели попытку Путина после жестких заявлений Трампа, которые не факт, предусматривающий что-то конкретное против России, и европейских лидеров запугать их ядерной атакой, если не примут ультиматум Кремля.

"Похоже, негативные оценки имеющихся ресурсов России для войны – экономических, демографических, технических, технологических, военных, сырьевых более близки к реальности, чем хотел бы Владимир Путин. Поэтому остается только организовывать устрашение. Но, если США и Европа поддадутся на этот трюк и согласятся на условия Путина – будет полный д... совсем плохой сценарий для всех", – отметил Алексей Голобуцкий.

Читайте на портале "Комментарии" — новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц назвал возможным поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Отвечая на вопрос ведущего телеканала ZDF о поставках Taurus, немецкий канцлер подтвердил: "Конечно, это в пределах возможного".

Также издание "Комментарии" сообщало – хорошие новости поступили из Германии после визита туда президента Украины Владимира Зеленского. В частности, о "общих разработках" дальнобойного оружия, которое может появиться уже через несколько недель. Такое мнение сказал политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

"Неожиданно "волшебный пендель" прилетел в Кремль, откуда не ждали. И, судя по пылающим пердакам в Москве, там воспринимают угрозу прилетов "Таурусов" под видом условных "длинных Нептунов" всерьез. Не, ну, а что. В игру "Ирань Шах можно играть вдвоем. Только украинский "Таурус" и летит намного быстрее, и взрывчатки в нем гораздо больше", – отметил политолог.



