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Кравцев Сергей
Топовая российская пропагандистка Маргарита Симоньян написала, что в Кремле обсуждают, что "нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину" после того, как тот решительно встал на сторону Украины. В таком же тоне высказался заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Все это не что иное, как тщательно подготовленный шантаж наших союзников. Такое мнение высказал украинский политолог Алексей Голобуцкий.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Политолог отметил, что по факту мы увидели попытку Путина после жестких заявлений Трампа, которые не факт, предусматривающий что-то конкретное против России, и европейских лидеров запугать их ядерной атакой, если не примут ультиматум Кремля.
Читайте на портале "Комментарии" — новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц назвал возможным поставки Украине крылатых ракет Taurus.
Отвечая на вопрос ведущего телеканала ZDF о поставках Taurus, немецкий канцлер подтвердил: "Конечно, это в пределах возможного".
Также издание "Комментарии" сообщало – хорошие новости поступили из Германии после визита туда президента Украины Владимира Зеленского. В частности, о "общих разработках" дальнобойного оружия, которое может появиться уже через несколько недель. Такое мнение сказал политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.
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