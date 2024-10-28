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Ткачик Олеся
Bloomberg пишет, что только 30 процентов снарядов, которые россияне выстреливают по украинцам, есть собственно российское производство. Все остальное – иранское и северокорейское. Снаряды, ракеты, детали для ВПК, а теперь еще живая сила будет. Против Украины воюет весь антизападный блок, отметил политолог Петр Олещук.
Владимир Путин
Конечно, говорит эксперт, можно сказать, что воюют они за российские деньги, но, по-видимому, фактор мести Запада тоже не последнюю роль играет. Как и возможность подготовиться к войне с этим же "Западом".
Впрочем, по его словам, для врагов "Запада" и США – это не просто слова, но и указание на врага.
Как оказалось, говорит Олещук, на практике "поддержка США и Запада" — это много пустых слов, много страха и "красных линий", много ограничений, мало пользы, мало оружия, но очень много неприязни со стороны ряда государств "Глобального Юга", которые просто экстраполируют свою ненависть к "Западу" на тех, кого тот вроде бы "поддерживает".
В итоге, по словам Олещука, россияне получают готовые "шахеды", технологии производства, инструктаж и т.д. Именно поэтому, по мнению эксперта, украинцы вынуждены все разрабатывать сами с нуля и в этом уже добились немало, и совместные операции ССО, ГУР и СБУ по уничтожению российских военных складов, конечно, впечатляют.
Он посоветовал в следующий раз, когда кто-то начнет спрашивать о том, почему Запад должен помогать Украине, четко отвечать, что "мы сами самостоятельно с постоянными ограничениями от этого самого "Запада" выгребаем от коалиции всех врагов Запада, которые через нас хотят им отомстить. ".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что глава Пентагона отметился рядом слабодушных заявлений о войне России против Украины.
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