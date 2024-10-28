Все враги Запада мстят Украине и помогают РФ: названа циничная причина

Bloomberg пишет, что только 30 процентов снарядов, которые россияне выстреливают по украинцам, есть собственно российское производство. Все остальное – иранское и северокорейское. Снаряды, ракеты, детали для ВПК, а теперь еще живая сила будет. Против Украины воюет весь антизападный блок, отметил политолог Петр Олещук.

Владимир Путин

Конечно, говорит эксперт, можно сказать, что воюют они за российские деньги, но, по-видимому, фактор мести Запада тоже не последнюю роль играет. Как и возможность подготовиться к войне с этим же "Западом".

"Все враги "Запада" мстят "ему" через убийство украинцев. Потому что "мастера западного пиара" везде кричат как сильно они поддерживают Украину, "переворачивают небо и землю", чтобы украинцам помочь и т.д. Конечно, это только слова. Потому что на самом деле они не считают Украину частью своего мира, что прекрасно видно на различии по отношению к защите Украины, и защите, например, Израиля", — говорит Олещук.

Впрочем, по его словам, для врагов "Запада" и США – это не просто слова, но и указание на врага.

"В итоге для КНДР, Ирана и других подобных режимов мы – "проклятый Запад", а вот для самого "Запада" мы недостаточно подходим для членства в НАТО, и вообще, от нас они "очень устали", – отметил эксперт.

Как оказалось, говорит Олещук, на практике "поддержка США и Запада" — это много пустых слов, много страха и "красных линий", много ограничений, мало пользы, мало оружия, но очень много неприязни со стороны ряда государств "Глобального Юга", которые просто экстраполируют свою ненависть к "Западу" на тех, кого тот вроде бы "поддерживает".

В итоге, по словам Олещука, россияне получают готовые "шахеды", технологии производства, инструктаж и т.д. Именно поэтому, по мнению эксперта, украинцы вынуждены все разрабатывать сами с нуля и в этом уже добились немало, и совместные операции ССО, ГУР и СБУ по уничтожению российских военных складов, конечно, впечатляют.

"Но здесь украинцы все делают сами. Никто нам не помогает. Лишь потом Ллойд Остин "увлекается" эффективностью украинских дронов, и пользуется этим как поводом снова не давать нам использовать для соответствующих целей американские ракеты", — подчеркнул Олещук.

Он посоветовал в следующий раз, когда кто-то начнет спрашивать о том, почему Запад должен помогать Украине, четко отвечать, что "мы сами самостоятельно с постоянными ограничениями от этого самого "Запада" выгребаем от коалиции всех врагов Запада, которые через нас хотят им отомстить. ".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что глава Пентагона отметился рядом слабодушных заявлений о войне России против Украины.



