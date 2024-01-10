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Все вещевое обеспечение Вооруженных сил будет происходить через Prozorro, — гендиректор оператора тыла Жумадилов

Жумадилов заверил, что все обеспечение ВСУ будет происходить исключительно из-за закупок в системе Prozorro

сегодня, 20:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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 Арсен Жумадилов, генеральный директор ГП “Государственный оператор тыла”, предприятия, которое с 1 января 2024 года обеспечивает потребности ВСУ, заявил, что все вещевое обеспечение будет происходить исключительно через закупки в системе Prozorro. Об этом он заявил на пресс-конференции "Легкая промышленность — за прозрачные закупки: украинскому защитнику — украинскую форму!", которая состоялась в Интерфакс-Украина.

Все вещевое обеспечение Вооруженных сил будет происходить через Prozorro, — гендиректор оператора тыла Жумадилов

Арсен Жумадилов (фото из открытых источников)

 Также Жумадилов прокомментировал информацию, что в начале января государственный оператор тыла заключил несколько договоров по переговорной процедуре (без открытых торгов в Prozorro).

 “Прямые договоры мы (Государственный оператор тыла, – ред.) применили в исключительных случаях, по тому, что нам было указано как нужды января, на февраль оно не может быть перенесено, эту потребность мы получили в последней декаде декабря. Мы зашли в прямые договоры в виде исключения. Все то, что планово (закупается для войска, — ред.) и дальше будет торговаться у ProZorro”, заявил он.

 Справка. Государственный оператор тыла — Государственное предприятие Министерства обороны Украины "Агентство закупок в сфере обороны" создано в 2022 году, осенью 2023 года уполномочено Министерством обороны на осуществление закупок и заключения государственных контрактов (договоров) на закупку нелетальных товаров, работ и услуг оборонного назначения для обеспечения ВСУ.

 



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