Проблема дезертирства стала заметна в Украине, где тысячи военных покинули свои части. Хотя точные данные остаются конфиденциальными, официальные источники признают, что количество таких случаев значительно. Это связано с длительной службой без надлежащих перерывов на отдых, что приводит к усталости бойцов. Об этом сообщает издание The Guardian.

Вооруженные силы Украины. Фото: 24 Канал

По этой причине в Украине начато расследование 155-й отдельной механизированной бригады, в составе которой исчезли 56 бойцов во время учений во Франции. Также есть сотни других военных, которые считаются пропавшими без вести. Командир подразделения Дмитрий Рюмшин был задержан, и ему грозит до 10 лет заключения за невыполнение служебных обязанностей и неинформирование о случаях дезертирства.

Эксперты отмечают, что после трех лет войны Украине критически не хватает солдат, особенно пехоты, что облегчает продвижение российских войск к востоку. Кроме того, возникли организационные проблемы из-за создания новых бригад, не продемонстрировавших хороших результатов. Президент Зеленский принял решение о внедрении новобранцев в уже существующие подразделения.

В статье также упоминается история украинского солдата Виктора (имя изменено), который в начале войны был готов к жертвам ради страны. Он добровольно вступил в ВСУ и участвовал в защите Киева, а позже воевал вблизи Авдеевки. Сначала был полон энтузиазм, однако на фронте реальность войны быстро его разочаровала. Командование отдавало невыполнимые приказы, а ситуация становилась все сложнее.

"Я понял, что я для них только цифра", — отмечает Виктор о своих ощущениях после того, как получил травму, но его все равно отправили на передовую.

Виктор является одним из многих солдат, покинувших свои подразделения. Точное количество таких дезертиров скрывают, но официальные источники подтверждают, что оно значительно. Часть дезертиров остается в тылу, другие открыто занимаются гражданской деятельностью. Виктор вернулся в свое подразделение в августе 2023 года, но ему сказали, что он не находится в розыске. Пока он работает в гараже на западе Украины, ремонтируя военную технику бесплатно.

"Настроение изменилось. Раньше люди на улицах радостно обнимались с солдатами, теперь они беспокоятся по новым призывам", — добавляет он.

Виктор также подчеркивает, что на передовой не хватает людей. После 10 дней отдыха его вернули на фронт, когда россияне начали обстреливать Авдеевку, что привело к большим потерям среди его собратьев.

Ранее "Комментарии" писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о якобы окружении украинских военных в Курской области.