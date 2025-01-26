Все удары достигли целей: в ВСУ сообщили о результатах атаки по территории РФ

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Минобороны нанесли повторный удар по объектам Рязанской нефтеперерабатывающей компании, сообщили в Генштабе ВСУ. Там подчеркнули, что эта компания задействована в обеспечении российской оккупационной армии.

Удар по Рязанскому НПЗ

"Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели", — говорится в сообщении Генштаба.

При этом там подчеркнули, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ террористической России. Предприятие, в частности, производит дизельное горючее и реактивное топливо ТС-1.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что недавно ракетные войска поразили передовой пункт управления (оперативная группа Тихоокеанского флота) в районе населенного пункта Корнево Курской области РФ. При этом уточняются результаты и масштабы повреждений.

"Боевая работа по пунктам управления врага и важным объектам, задействованным в обеспечении армии российских агрессоров, будет продолжаться", — подчеркнули в Генштабе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что с ночи 26 января россияне в Рязанской области снова не спали, ведь в 00:44 туда снова прилетели неизвестные дроны. В российских пабликах пишут, что по разным данным слышали от 5 до 15 мощных взрывов. Были видны яркие вспышки в районе поселка Дядьково. Жители города слышали характерный звук БПЛА в небе. При этом жители Рязанской области отмечают, что под атаку беспилотников во второй раз через неделю попал Рязанский НПЗ. Россияне пишут, что в некоторых районах сработал сигнал воздушной тревоги. Кроме того, отмечают, что цели пыталось сбить российское ПВО.



