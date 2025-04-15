Все ставки в войне сделаны: как теперь выжить Украине и не потерять государственность

В войне России против Украины все ключевые игроки сделали ставки, считает эксперт Дмитрий Федоренко. По его словам, по состоянию на данный момент в сухом остатке есть такое: Россия получает пять не до конца оккупированных ею территорий Украины, а США получают в колонизационную концессию все природные ресурсы и инфраструктуру Украины. При этом, добавляет эксперт, вот-вот к столу подтянутся другие "союзнички"

США и РФ

"Мир возвращается к модели Мюнхена в 1938 году. Только в этот раз без идеологии. Просто как сделка бизнесменов, для которых важны ценники, а не ценности", – отметил Федоренко.

По его словам, сейчас можно наблюдать конец "пост ялтинского мира", в котором сильные государства больше даже не делают вид, что играют по устоявшимся правилам.

В этой ситуации он советует Украине не соглашаться на компромиссы, упираться, варить воду, тянуть, саботировать и смотреть по сторонам.

"Даже в мире без "правил", субъектность держится не на бумагах, а на способности не подчиняться чужой воле. Израиль не согласился "исчезнуть". Тайвань не согласился стать Китаем. Финляндия не согласилась стать СССР. И Украина не должна соглашаться на "перераспределение", – говорит Федоренко.

По его мнению, если США предлагает развал международных коалиций и переход к торговле безопасностью в межгосударственном формате, следует форсировать обновление таких коалиций на новых принципах.

Кроме того, он советует продвигать идею антиимперского союза государств, когда-то являвшихся жертвами "больших соглашений". Становиться лидером в категории антиколониального сопротивления в эпоху неоколониализма

Также эксперт считает, что Украине следует работать с Британией, Японией, Канадой, Южной Кореей, Тайванем, Израилем, Северной Европой, Германией, Францией, странами Балтии, Польшей — теми, кто не хочет и не может жить в мире, где все решает право военной силы.

"И главное — говорить вслух, потому что молчание равно согласие", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , до какого срока Путин должен завершить войну в Украине.



