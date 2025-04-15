Все ставки в войне сделаны: как теперь выжить Украине и не потерять государственность

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Ткачик Олеся
В войне России против Украины все ключевые игроки сделали ставки, считает эксперт Дмитрий Федоренко. По его словам, по состоянию на данный момент в сухом остатке есть такое: Россия получает пять не до конца оккупированных ею территорий Украины, а США получают в колонизационную концессию все природные ресурсы и инфраструктуру Украины. При этом, добавляет эксперт, вот-вот к столу подтянутся другие "союзнички"
США и РФ
По его словам, сейчас можно наблюдать конец "пост ялтинского мира", в котором сильные государства больше даже не делают вид, что играют по устоявшимся правилам.
В этой ситуации он советует Украине не соглашаться на компромиссы, упираться, варить воду, тянуть, саботировать и смотреть по сторонам.
По его мнению, если США предлагает развал международных коалиций и переход к торговле безопасностью в межгосударственном формате, следует форсировать обновление таких коалиций на новых принципах.
Кроме того, он советует продвигать идею антиимперского союза государств, когда-то являвшихся жертвами "больших соглашений". Становиться лидером в категории антиколониального сопротивления в эпоху неоколониализма
Также эксперт считает, что Украине следует работать с Британией, Японией, Канадой, Южной Кореей, Тайванем, Израилем, Северной Европой, Германией, Францией, странами Балтии, Польшей — теми, кто не хочет и не может жить в мире, где все решает право военной силы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , до какого срока Путин должен завершить войну в Украине.
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