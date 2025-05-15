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Slava Kot
15 мая намечено начало переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Несмотря на условия с украинской и российской стороны, все складывается по сценарию российского диктатора Владимира Путина, считает народный депутат Ярослав Железняк.
Переговоры Украины и России в Стамбуле
Ярослав Железняк отметил, что у Украины раньше было несколько условий для начала переговоров с Россией, в частности длительное прекращение огня, хотя бы на 30 дней. Однако в итоге переговоры в Стамбуле проходят по предварительным планам, озвученным в Кремле.
Как указывает Железняк, такая ситуация возникла не из-за Украины, а благодаря позиции международных партнеров, в том числе Соединенных Штатов, возглавляемых Дональдом Трампом, а также невыполнению ультиматумов со стороны европейских государств.
По его словам, если даже переговоры в Стамбуле начнутся между Украиной и Россией, все равно результата не будет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России заявили о подготовке Путина к визиту в Турцию.
Также "Комментарии" писали о прогнозе Верховной Рады, решится ли российский диктатор Владимир Путин приехать в Стамбул на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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