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Все складывается, как планировал Путин: что происходит с переговорами в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле складываются так, как планировал в своем сценарии Путин.

сегодня, 09:15
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Slava Kot

15 мая намечено начало переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Несмотря на условия с украинской и российской стороны, все складывается по сценарию российского диктатора Владимира Путина, считает народный депутат Ярослав Железняк.

Все складывается, как планировал Путин: что происходит с переговорами в Стамбуле

Переговоры Украины и России в Стамбуле

Ярослав Железняк отметил, что у Украины раньше было несколько условий для начала переговоров с Россией, в частности длительное прекращение огня, хотя бы на 30 дней. Однако в итоге переговоры в Стамбуле проходят по предварительным планам, озвученным в Кремле.

  • — прямые переговоры между Россией и Украиной начнутся;
  • — без предварительных условий;
  • — до прекращения огня;
  • — не на высшем уровне.

Как указывает Железняк, такая ситуация возникла не из-за Украины, а благодаря позиции международных партнеров, в том числе Соединенных Штатов, возглавляемых Дональдом Трампом, а также невыполнению ультиматумов со стороны европейских государств.

"И это не из-за Украины. А потому что один союзник США пока "помог" твитами и занимается визитом в Саудовской и ОАЭ, а другие Великобритания и ЕС так сильно угрожали и ставили ультиматумы, что немного уже сами в них запутались и перенесли очередной дедлайн "последнего предупреждения"", — заявил Железняк.

По его словам, если даже переговоры в Стамбуле начнутся между Украиной и Россией, все равно результата не будет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России заявили о подготовке Путина к визиту в Турцию.

Также "Комментарии" писали о прогнозе Верховной Рады, решится ли российский диктатор Владимир Путин приехать в Стамбул на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.



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Источник: https://www.facebook.com/share/p/1RJ3s5H5mV/
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