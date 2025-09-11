Все решит один звонок: назван единственный действенный способ заставить Путина закончить войну

Владимир Путин любит создавать иллюзию абсолютной власти и контроля, однако на самом деле все глубже погружает Россию в зависимость от Китая. Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Фото: из открытых источников

По его словам, сейчас Китай является главным бенефициаром войны в Украине. При этом Пекин пытается удерживать образ "нейтральной" стороны, демонстрируя отстраненность как от государства-агрессора, так и от страны-жертвы.

Несмотря на некоторые призывы разорвать экономические связи с Китаем, Пендзин предостерегает от таких шагов. Ведь эта страна остается одним из ключевых торговых партнеров Украины, а также источником важных компонентов, в частности, для производства FPV-дронов.

Аналитик считает, что Пекин активно использует украинский конфликт как рычаг в геополитической игре с США. И эта ситуация напрямую влияет на формирование политики Евросоюза по отношению к Китаю. Европа стоит перед выбором: строить отдельную модель сотрудничества или действовать вместе с Вашингтоном.

На этом фоне переговоры с самим Путиным могут оказаться малоэффективными. Реальные решения, вероятно, будут приниматься на переговорах между США и Китаем, считает эксперт.

"Путин не самостоятелен в своих шагах. Он сначала консультируется с Пекином. Вспомните, как он посетил Олимпиаду в Китае, а уже через несколько недель началась полномасштабная агрессия. Недавно — новая встреча в рамках ШОС, и вскоре — атака дронов на Польшу. Это не совпадение, а признак Пензин.

США тем временем из-за торговой политики нечаянно толкают государства, ранее не имевшие тесных связей с Пекином, в сторону стратегического союза с Китаем.

Как уже писали "Комментарии", польский президент Кароль Навроцкий расценил ночную атаку дронов РФ 10 сентября в качестве преднамеренной провокации, целью которой было протестировать оборонные возможности страны и политическую реакцию ее руководства. Об этом он заявил во время своего визита на военную авиабазу в Познани-Кшессине, сообщает The Guardian.