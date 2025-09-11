logo

Все решит один звонок: назван единственный действенный способ заставить Путина закончить войну

Хотя российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует намерения остановить агрессию против Украины, все же существуют механизмы влияния, которые могут заставить его пересмотреть свою позицию.

11 сентября 2025, 15:45
Клименко Елена

Владимир Путин любит создавать иллюзию абсолютной власти и контроля, однако на самом деле все глубже погружает Россию в зависимость от Китая. Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Все решит один звонок: назван единственный действенный способ заставить Путина закончить войну

Фото: из открытых источников

По его словам, сейчас Китай является главным бенефициаром войны в Украине. При этом Пекин пытается удерживать образ "нейтральной" стороны, демонстрируя отстраненность как от государства-агрессора, так и от страны-жертвы.

Несмотря на некоторые призывы разорвать экономические связи с Китаем, Пендзин предостерегает от таких шагов. Ведь эта страна остается одним из ключевых торговых партнеров Украины, а также источником важных компонентов, в частности, для производства FPV-дронов.

Аналитик считает, что Пекин активно использует украинский конфликт как рычаг в геополитической игре с США. И эта ситуация напрямую влияет на формирование политики Евросоюза по отношению к Китаю. Европа стоит перед выбором: строить отдельную модель сотрудничества или действовать вместе с Вашингтоном.

На этом фоне переговоры с самим Путиным могут оказаться малоэффективными. Реальные решения, вероятно, будут приниматься на переговорах между США и Китаем, считает эксперт.

"Путин не самостоятелен в своих шагах. Он сначала консультируется с Пекином. Вспомните, как он посетил Олимпиаду в Китае, а уже через несколько недель началась полномасштабная агрессия. Недавно — новая встреча в рамках ШОС, и вскоре — атака дронов на Польшу. Это не совпадение, а признак Пензин.

США тем временем из-за торговой политики нечаянно толкают государства, ранее не имевшие тесных связей с Пекином, в сторону стратегического союза с Китаем.

Как уже писали "Комментарии", польский президент Кароль Навроцкий расценил ночную атаку дронов РФ 10 сентября в качестве преднамеренной провокации, целью которой было протестировать оборонные возможности страны и политическую реакцию ее руководства. Об этом он заявил во время своего визита на военную авиабазу в Познани-Кшессине, сообщает The Guardian.



Источник: https://24tv.ua/zakinchennya-viyni-yak-zmusiti-putina-zupiniti-viynu_n2912382
