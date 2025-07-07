С началом полномасштабной войны в Украине многие певцы, актеры и телеведущие мобилизовались в ряды Сил обороны Украины, кто-то пошел молча и уже известно об их героической гибели в боях, а кто-то сделал это публично и "воюет на культурном фронте". Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что с уважением относится к каждой профессии в армии, но когда начинается "показуха" со стороны артистов, которые идут в армию ради картинки, это вызывает раздражение.

«Все они получат УБД»: Андрющенко рассказал, зачем артисты мобилизуются

"Выбирают себе места в ансамблях, культурных центрах, ездят водителями в оркестрах, а потом рассказывают, как они незаменимы для армии, как они поддерживают боевой дух, как "служат Родине", — это вызывает раздражение", – отмечает Андрющенко.

По его словам, итог всего этого один – все они получат статус "участника боевых действий".

"УБД, ничем не отличающийся от того, который есть у ребят из пехоты, с передовой, у тех, кто действительно стоит в штурмах, в окопах, под "градами" и "кабами". И, как показывает практика, многие из этих "артистов войны" еще и начнут потом спекулировать на этом статусе. Мол, они тоже были на фронте, тоже "отбивали накаты", "стояли под штурмами", "смотрели смерти в глаза" ", – отмечает руководитель Центра изучения оккупации.

Тем не менее, Андрющенко отмечает, что многие артисты и другие люди, независимо от профессии в мирной жизни, пошли реально защищать Украину.

"Я хочу выразить искреннюю благодарность и уважение тем, кто, независимо от профессии в мирной жизни, ушел на фронт честно. Кто не прячется за ширмой "культурной миссии", не снимает постановочные видео, а молча выполняет боевые задания и действительно влияет на результат ", – добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинский певец и продюсер Melovin объявил о своей мобилизации в ряды ансамбля Государственной пограничной службы Украины. Заявление артист сделал 6 июля во время своего концерта в Киеве, а позже подтвердил это в Instagram. После этого его раскритиковала народный депутат Марьяна Безуглая.