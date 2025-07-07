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Недилько Ксения
С началом полномасштабной войны в Украине многие певцы, актеры и телеведущие мобилизовались в ряды Сил обороны Украины, кто-то пошел молча и уже известно об их героической гибели в боях, а кто-то сделал это публично и "воюет на культурном фронте". Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что с уважением относится к каждой профессии в армии, но когда начинается "показуха" со стороны артистов, которые идут в армию ради картинки, это вызывает раздражение.
«Все они получат УБД»: Андрющенко рассказал, зачем артисты мобилизуются
По его словам, итог всего этого один – все они получат статус "участника боевых действий".
Тем не менее, Андрющенко отмечает, что многие артисты и другие люди, независимо от профессии в мирной жизни, пошли реально защищать Украину.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинский певец и продюсер Melovin объявил о своей мобилизации в ряды ансамбля Государственной пограничной службы Украины. Заявление артист сделал 6 июля во время своего концерта в Киеве, а позже подтвердил это в Instagram. После этого его раскритиковала народный депутат Марьяна Безуглая.