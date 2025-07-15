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Все оказалось гораздо хуже: стало известно о полном фиаско нового наступления Путина

Несмотря на попытки врага продвинуться на фронте, его успехи минимальны, а украинские военные иногда проводят успешные контратаки

15 июля 2025, 07:15
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Клименко Елена

Во время прошлогоднего наступления русским войскам удалось продвинуться на 55 километров, несмотря на колоссальные потери. Но в этом году ситуация для захватчиков еще более сложная, отметил в интервью 24 каналу ветеран войны, майор запаса Алексей Гетьман.

Все оказалось гораздо хуже: стало известно о полном фиаско нового наступления Путина

Фото: из открытых источников

В частности, он отметил, что запугивание со стороны российских и западных СМИ относительно мощного нового наступления, реальные успехи врага мизерны. Кое-где украинские силы даже проводят эффективные контратаки.

По словам Гетьмана, недавние попытки прорыва, в частности диверсионно-разведывательные действия на Днепропетровщине, преследуют цель не столько военного результата, сколько информационного эффекта. Кремль пытается создать иллюзию продвижения, чтобы давить мировое сообщество и навязать идею переговоров на собственных условиях.

А реальная картина значительно хуже, чем в прошлом. Тогда максимальное продвижение на фронте произошло на Покровском направлении – в 55 километрах ценой сотен тысяч жизней. Теперь даже таких результатов достичь не удается. Гетман предполагает, что уже в 2026 году Россия может потерять способность к масштабным наступательным действиям из-за истощения человеческих и финансовых ресурсов. А разговоры об успехах россиян, распространяющих некоторые западные медиа, значительно преувеличены.

Как уже писал портал "Комментарии", Россия начала вторую волну своего летнего наступления, однако украинским силам удалось успешно остановить первую фазу вражеской атаки. Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. 



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Источник: https://24tv.ua/bulo-pogano-stalo-shhe-girshe-mayor-zapasu-skazav-shho-ne-tak_n2869821
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