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Все очень сложно: почему Запад не понимает угрозы перемирия для Украины

Партнеры не до конца осознают, почему временный мир опасен

3 марта 2025, 21:54
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Марьян Ощановский

Западные союзники не понимают, почему временное перемирие без надежных гарантий безопасности опасно для Украины, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Все очень сложно: почему Запад не понимает угрозы перемирия для Украины

Перемирие опасно для Украины. Фото из открытых источников

"Главное, чего не может понять ни одна другая страна: мирные переговоры и мир – далеко не одно и то же. Мы уже знаем это на опыте. Даже при временном перемирии война фактически не будет завершена и в любой момент боевые действия снова смогут выйти на прежний уровень", — заявил Максим Жорин.

Офицер ВСУ выразил сомнения, что хоть кто-то из союзных государств готов предоставить Украине действенные гарантии безопасности, а не очередную бестолковую бумажку.

Никакому союзнику никогда так не будут болеть наши проблемы, ведь они здесь не находятся и просто их не чувствуют: ни ракет, ни КАБов и Шахедов. Цель россиян сегодня ясна: они хотят взять паузу, потому что тоже истощены. Но ничего не говорит о том, что РФ собирается отстать от нас. Если весь этот процесс таки выведет на перемирие – это будет самый большой экзамен для Украины. Не потерять время и не перессориться между собой, а подготовиться из расчета только на собственные силы – вот такова будет наша задача, чтобы не остаться без государства вообще", – резюмировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает следовать за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и критиковать его позицию. После визита Зеленского в США и спора, который произошел в Белом доме, Трамп отметил, что президент Украины не готов к миру. В своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что до конца войны с Россией "очень далеко".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, 3 марта проведет важную встречу, в ходе которой будут обсуждаться дальнейшие действия по войне в Украине, в частности, возможно прекращение военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Как сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники, Трамп и его администрация усиливают давление на украинского президента Владимира Зеленского после их напряженного разговора в Белом доме.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5618
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