Все очень сложно: почему Запад не понимает угрозы перемирия для Украины

Западные союзники не понимают, почему временное перемирие без надежных гарантий безопасности опасно для Украины, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Перемирие опасно для Украины. Фото из открытых источников

"Главное, чего не может понять ни одна другая страна: мирные переговоры и мир – далеко не одно и то же. Мы уже знаем это на опыте. Даже при временном перемирии война фактически не будет завершена и в любой момент боевые действия снова смогут выйти на прежний уровень", — заявил Максим Жорин.

Офицер ВСУ выразил сомнения, что хоть кто-то из союзных государств готов предоставить Украине действенные гарантии безопасности, а не очередную бестолковую бумажку.

Никакому союзнику никогда так не будут болеть наши проблемы, ведь они здесь не находятся и просто их не чувствуют: ни ракет, ни КАБов и Шахедов. Цель россиян сегодня ясна: они хотят взять паузу, потому что тоже истощены. Но ничего не говорит о том, что РФ собирается отстать от нас. Если весь этот процесс таки выведет на перемирие – это будет самый большой экзамен для Украины. Не потерять время и не перессориться между собой, а подготовиться из расчета только на собственные силы – вот такова будет наша задача, чтобы не остаться без государства вообще", – резюмировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает следовать за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и критиковать его позицию. После визита Зеленского в США и спора, который произошел в Белом доме, Трамп отметил, что президент Украины не готов к миру. В своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что до конца войны с Россией "очень далеко".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, 3 марта проведет важную встречу, в ходе которой будут обсуждаться дальнейшие действия по войне в Украине, в частности, возможно прекращение военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Как сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники, Трамп и его администрация усиливают давление на украинского президента Владимира Зеленского после их напряженного разговора в Белом доме.