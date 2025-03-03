Все очень сложно: почему Запад не понимает угрозы перемирия для Украины

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Марьян Ощановский
Западные союзники не понимают, почему временное перемирие без надежных гарантий безопасности опасно для Украины, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.
Перемирие опасно для Украины. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ выразил сомнения, что хоть кто-то из союзных государств готов предоставить Украине действенные гарантии безопасности, а не очередную бестолковую бумажку.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает следовать за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и критиковать его позицию. После визита Зеленского в США и спора, который произошел в Белом доме, Трамп отметил, что президент Украины не готов к миру. В своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что до конца войны с Россией "очень далеко".
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, 3 марта проведет важную встречу, в ходе которой будут обсуждаться дальнейшие действия по войне в Украине, в частности, возможно прекращение военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Как сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники, Трамп и его администрация усиливают давление на украинского президента Владимира Зеленского после их напряженного разговора в Белом доме.
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