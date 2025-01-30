Все очень серьезно: военный рассказал, где россияне вырывают целые «подземные города»

На временно оккупированных территориях Запорожской области русские войска активно укрепляют свои позиции. Для этого они используют как технику, так и ручной труд, а так называемые российские "волонтеры" поставляют для этого все необходимое оборудование, сообщил в эфире 24 канала представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов.

Оккупанты

По его словам, окопы окупантов кое-где напоминают целые подземные укрепления, хотя существенного продвижения врага на этом направлении нет.

"Я бы не сказал, что они строят подземные города, но это очень хорошо оборудованные позиции. Там все коммуникации, их волонтеры постоянно подвозят разнообразные строительные материалы. Бывало такое, что украинские воины увольняют какую-то позицию, а там и склад, и оборудование, чуть ли не подземные казармы", – говорит Денисов.

По его словам, у российских окупантов работают опытные офицеры инженерно-саперных войск, среди которых есть и прошедшие Сирийскую кампанию. То есть, добавляет военный, они серьезно относятся к укреплению своих позиций и анализируют наши артиллерийские удары, стараясь максимально защитить себя.

"Все очень серьезно. Они также делают выводы из наших артиллерийских ударов, пытаясь максимально защитить свои позиции. Что касается окопной стадии, то российские оккупанты, несмотря на значительное преимущество в человеческих ресурсах, артвооружении и пока преимущество в воздухе, все же не смогли существенно отразить территории, потерявшие во время украинского контрнаступления, как максимум – подвинули серую зону в нашу сторону", – подчеркнул Денисов.

Кроме того, по его информации, российские диверсионно-разведывательные группы неоднократно пытались проникнуть на украинские позиции, однако их атаки были отбиты или ликвидированы. оккупанты также используют тактику тотального уничтожения территорий артиллерией и авиацией, однако это не дает им преимущества – после таких ударов они просто не могут закрепиться на этих участках.

Военный добавил, что россияне разрушают все дотла, а потом не могут занять эти позиции, потому что там просто негде спрятаться. В результате они либо попадают под огонь нашей артиллерии, либо становятся жертвами так называемого дружеского огня своих же войск, подытожил Денисов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что армия РФ получила серьезную проблему.



