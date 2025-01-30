Все очень серьезно: военный рассказал, где россияне вырывают целые «подземные города»

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Ткачик Олеся
На временно оккупированных территориях Запорожской области русские войска активно укрепляют свои позиции. Для этого они используют как технику, так и ручной труд, а так называемые российские "волонтеры" поставляют для этого все необходимое оборудование, сообщил в эфире 24 канала представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов.
Оккупанты
По его словам, окопы окупантов кое-где напоминают целые подземные укрепления, хотя существенного продвижения врага на этом направлении нет.
По его словам, у российских окупантов работают опытные офицеры инженерно-саперных войск, среди которых есть и прошедшие Сирийскую кампанию. То есть, добавляет военный, они серьезно относятся к укреплению своих позиций и анализируют наши артиллерийские удары, стараясь максимально защитить себя.
Кроме того, по его информации, российские диверсионно-разведывательные группы неоднократно пытались проникнуть на украинские позиции, однако их атаки были отбиты или ликвидированы. оккупанты также используют тактику тотального уничтожения территорий артиллерией и авиацией, однако это не дает им преимущества – после таких ударов они просто не могут закрепиться на этих участках.
Военный добавил, что россияне разрушают все дотла, а потом не могут занять эти позиции, потому что там просто негде спрятаться. В результате они либо попадают под огонь нашей артиллерии, либо становятся жертвами так называемого дружеского огня своих же войск, подытожил Денисов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что армия РФ получила серьезную проблему.
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