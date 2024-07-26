Всё очень плохо. Россияне могут прорвать оборону на Покровском направлении

Российские захватчики на грани прорыва украинской обороны на Покровском направлении, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ усиливает наступление на Покровском направлении. Фото из открытых источников

"С 21 июля на Покровском направлении враг буквально разматывает нашу оборону на фронте 10 километров. Судя по темпам продвижения врага, наша оборона балансирует на грани прорыва", – отметил Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, враг будет продолжать бросать резервы на Покровское направление, поскольку именно в этом месте оборона украинских подразделений оказалась самой слабой.

"Причина слабости и отсутствия ротаций в элементарном стачивании личного состава в оборонительных боях. В подразделениях нехватка пехоты. На бумагах на этом направлении представлено более двадцати наших подразделений, которые приданы и перепрыданы друг другу, но если у тебя в батальоне 20 человек пехоты, то фронт ты не удержишь и слаженности не добьешься никак", — подчеркнул военнослужащий.

Николай Мельник отметил, что практики постоянного придания друг другу рот и батальонов необходимо сводить к минимуму.

"Бригады должны воевать как один живой организм. Солдаты имеют право на ротацию хотя бы раз в полгода, иначе в тот момент, когда мы докатимся до очередной "каскадной линии обороны", защищать их будет некому", — отметил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в укранские защитники сообщили, что информация о полной оккупации Новоалександровки на Покровском направлении не соответствует действительности, сейчас значительную часть населенного пункта заняли россияне, но не всю. Об этом говорится в сообщении 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. "Ресурс DeepState опубликовал информацию о якобы полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении... Указанная информация о полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка не соответствует действительности", – говорится в заявлении. В бригаде сообщили, что значительную часть Новоалександровки заняли оккупанты, но не всю: "Полностью населенный пункт враг не контролирует".