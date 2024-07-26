Всё очень плохо. Россияне могут прорвать оборону на Покровском направлении

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Марьян Ощановский
Российские захватчики на грани прорыва украинской обороны на Покровском направлении, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.
РФ усиливает наступление на Покровском направлении. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ, враг будет продолжать бросать резервы на Покровское направление, поскольку именно в этом месте оборона украинских подразделений оказалась самой слабой.
Николай Мельник отметил, что практики постоянного придания друг другу рот и батальонов необходимо сводить к минимуму.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в укранские защитники сообщили, что информация о полной оккупации Новоалександровки на Покровском направлении не соответствует действительности, сейчас значительную часть населенного пункта заняли россияне, но не всю. Об этом говорится в сообщении 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. "Ресурс DeepState опубликовал информацию о якобы полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении... Указанная информация о полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка не соответствует действительности", – говорится в заявлении. В бригаде сообщили, что значительную часть Новоалександровки заняли оккупанты, но не всю: "Полностью населенный пункт враг не контролирует".
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